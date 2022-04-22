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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 22.04.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 22.04.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:38
2022-04-22T16:36
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 18 марта.В середине марта разработчик игры, украинская компания GSC Game World, сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. После чего Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту компании.S.T.A.L.K.E.R. - компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Ее разработчиком является украинская компанией GSC Game World. Первая игра серии вышла в 2007 году. Вторая - была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году. Но этот проект был отменен. В 2018 году компания возобновила работу над игрой и назначила ее выход на 8 декабря 2022 года.
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россия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, украина, санкции в отношении россии
15:38 22.04.2022 (обновлено: 16:36 22.04.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года.
Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 18 марта.
В середине марта разработчик игры, украинская компания GSC Game World, сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. После чего Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту компании.
S.T.A.L.K.E.R. - компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Ее разработчиком является украинская компанией GSC Game World. Первая игра серии вышла в 2007 году. Вторая - была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году. Но этот проект был отменен. В 2018 году компания возобновила работу над игрой и назначила ее выход на 8 декабря 2022 года.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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