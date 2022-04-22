15:38 22.04.2022 (обновлено: 16:36 22.04.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года.
Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 18 марта.
В середине марта разработчик игры, украинская компания GSC Game World, сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. После чего Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту компании.
S.T.A.L.K.E.R. - компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Ее разработчиком является украинская компанией GSC Game World. Первая игра серии вышла в 2007 году. Вторая - была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году. Но этот проект был отменен. В 2018 году компания возобновила работу над игрой и назначила ее выход на 8 декабря 2022 года.