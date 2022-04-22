https://ria.ru/20220422/roskomnadzor-1784937720.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 - РИА Новости, 22.04.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:38

2022-04-22T15:38

2022-04-22T16:36

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая должна была выйти в конце 2022 года.Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 18 марта.В середине марта разработчик игры, украинская компания GSC Game World, сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. После чего Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту компании.S.T.A.L.K.E.R. - компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Ее разработчиком является украинская компанией GSC Game World. Первая игра серии вышла в 2007 году. Вторая - была анонсирована в 2010 году и должна была выйти в 2012 году. Но этот проект был отменен. В 2018 году компания возобновила работу над игрой и назначила ее выход на 8 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220404/rossiya-1781694830.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, украина, санкции в отношении россии