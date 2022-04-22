https://ria.ru/20220422/restavratsiya-1784913435.html
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве - РИА Новости, 22.04.2022
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве
Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:16
2022-04-22T14:16
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы."Завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Ее также называли Алексеевской водокачкой. Это часть легендарного Мытищинского водопровода, сохранившаяся до наших дней. Здание является образцом кирпичного промышленного строительства, характерного для конца XIX века", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нем есть котельная и дымовая труба. Станция обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и расположена на Новоалексеевской улице, дом 16, строение 10.По его словам, остается покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. В планах также благоустроить территорию.Сообщается также, что специалисты провели тщательную расчистку и просушку всех поверхностей, восстановили целостность кирпичной кладки, отреставрировали существующие оконные и дверные проемы и раскрыли те, которые были заложены. В порядок привели лестницы и крыльца. Внутри укрепили перекрытия и своды, снесли перегородки, установленные в советское время, восстановили полы из метлахской плитки, отремонтировали подвальные помещения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, департамент культурного наследия
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы.
"Завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Ее также называли Алексеевской водокачкой. Это часть легендарного Мытищинского водопровода, сохранившаяся до наших дней. Здание является образцом кирпичного промышленного строительства, характерного для конца XIX века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нем есть котельная и дымовая труба. Станция обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и расположена на Новоалексеевской улице, дом 16, строение 10.
"Реставрационные работы продолжались с 2018 года, и теперь они подходят к концу. Специалисты привели в порядок как фасады памятника, так и интерьеры. Особое внимание было уделено изящному кирпичному декору. Во время работ внутри здания был обнаружен дымоход из огнеупорного кирпича. По рекомендациям экспертов его раскрыли и расчистили", - приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
По его словам, остается покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. В планах также благоустроить территорию.
Сообщается также, что специалисты провели тщательную расчистку и просушку всех поверхностей, восстановили целостность кирпичной кладки, отреставрировали существующие оконные и дверные проемы и раскрыли те, которые были заложены. В порядок привели лестницы и крыльца. Внутри укрепили перекрытия и своды, снесли перегородки, установленные в советское время, восстановили полы из метлахской плитки, отремонтировали подвальные помещения.