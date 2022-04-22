https://ria.ru/20220422/restavratsiya-1784913435.html

Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве

Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве - РИА Новости, 22.04.2022

Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве

Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:16

2022-04-22T14:16

2022-04-22T14:16

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы."Завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Ее также называли Алексеевской водокачкой. Это часть легендарного Мытищинского водопровода, сохранившаяся до наших дней. Здание является образцом кирпичного промышленного строительства, характерного для конца XIX века", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нем есть котельная и дымовая труба. Станция обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и расположена на Новоалексеевской улице, дом 16, строение 10.По его словам, остается покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. В планах также благоустроить территорию.Сообщается также, что специалисты провели тщательную расчистку и просушку всех поверхностей, восстановили целостность кирпичной кладки, отреставрировали существующие оконные и дверные проемы и раскрыли те, которые были заложены. В порядок привели лестницы и крыльца. Внутри укрепили перекрытия и своды, снесли перегородки, установленные в советское время, восстановили полы из метлахской плитки, отремонтировали подвальные помещения.

https://realty.ria.ru/20220127/teatry-1769737304.html

https://realty.ria.ru/20220419/vdnkh-1784111659.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, департамент культурного наследия