Рейтинг@Mail.ru
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220422/restavratsiya-1784913435.html
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве - РИА Новости, 22.04.2022
Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве
Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:16
2022-04-22T14:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
департамент культурного наследия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784908874_76:0:1498:800_1920x0_80_0_0_d6c24b25945ea52bd2a684b44003a78d.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы."Завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Ее также называли Алексеевской водокачкой. Это часть легендарного Мытищинского водопровода, сохранившаяся до наших дней. Здание является образцом кирпичного промышленного строительства, характерного для конца XIX века", - говорится в сообщении.Отмечается, что в нем есть котельная и дымовая труба. Станция обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и расположена на Новоалексеевской улице, дом 16, строение 10.По его словам, остается покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. В планах также благоустроить территорию.Сообщается также, что специалисты провели тщательную расчистку и просушку всех поверхностей, восстановили целостность кирпичной кладки, отреставрировали существующие оконные и дверные проемы и раскрыли те, которые были заложены. В порядок привели лестницы и крыльца. Внутри укрепили перекрытия и своды, снесли перегородки, установленные в советское время, восстановили полы из метлахской плитки, отремонтировали подвальные помещения.
https://realty.ria.ru/20220127/teatry-1769737304.html
https://realty.ria.ru/20220419/vdnkh-1784111659.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784908874_254:0:1321:800_1920x0_80_0_0_8e7ec28297dfb1856435105b1ec96eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, департамент культурного наследия
14:16 22.04.2022
 

Реставрация Алексеевской насосной станции завершается в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы / Реставрация Алексеевской насосной станции
Реставрация Алексеевской насосной станции - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Реставрация Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, начатая в Москве в 2018 году, подходит к концу, сообщается на сайте мэра столицы.
"Завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Ее также называли Алексеевской водокачкой. Это часть легендарного Мытищинского водопровода, сохранившаяся до наших дней. Здание является образцом кирпичного промышленного строительства, характерного для конца XIX века", - говорится в сообщении.
Историческое здание театра на Малой Бронной закрыто на ремонт - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 10:34Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Ремонт и реставрация еще 6 театров завершится в Москве к концу 2023 года
Отмечается, что в нем есть котельная и дымовая труба. Станция обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и расположена на Новоалексеевской улице, дом 16, строение 10.

"Реставрационные работы продолжались с 2018 года, и теперь они подходят к концу. Специалисты привели в порядок как фасады памятника, так и интерьеры. Особое внимание было уделено изящному кирпичному декору. Во время работ внутри здания был обнаружен дымоход из огнеупорного кирпича. По рекомендациям экспертов его раскрыли и расчистили", - приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

По его словам, остается покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. В планах также благоустроить территорию.
Сообщается также, что специалисты провели тщательную расчистку и просушку всех поверхностей, восстановили целостность кирпичной кладки, отреставрировали существующие оконные и дверные проемы и раскрыли те, которые были заложены. В порядок привели лестницы и крыльца. Внутри укрепили перекрытия и своды, снесли перегородки, установленные в советское время, восстановили полы из метлахской плитки, отремонтировали подвальные помещения.
Реставрация павильона №15 на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Утрачено, но не потеряно: как продвигается реставрация павильона "Поволжье"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваДепартамент культурного наследия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала