https://ria.ru/20220422/remont-1784848538.html
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов - РИА Новости, 22.04.2022
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:02
2022-04-22T10:02
2022-04-22T10:02
общество
городское хозяйство москвы
восточный административный округ (москва)
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Запланирован капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета."Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия."В 2022 году запланирован ремонт фасадов 33 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20220421/chibisy-1784748171.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва), петр бирюков, москва
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов
Заммэра Бирюков: в Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланирован капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах
. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
"В 2022 году запланирован ремонт фасадов 33 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - заключил заместитель мэра.