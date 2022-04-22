https://ria.ru/20220422/remont-1784848538.html

В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов

В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов - РИА Новости, 22.04.2022

В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:02

2022-04-22T10:02

2022-04-22T10:02

общество

городское хозяйство москвы

восточный административный округ (москва)

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Запланирован капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета."Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия."В 2022 году запланирован ремонт фасадов 33 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - заключил заместитель мэра.

https://ria.ru/20220421/chibisy-1784748171.html

https://ria.ru/20220420/remont-1784422124.html

восточный административный округ (москва)

москва

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва), петр бирюков, москва