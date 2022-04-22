Рейтинг@Mail.ru
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220422/remont-1784848538.html
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов - РИА Новости, 22.04.2022
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:02
2022-04-22T10:02
общество
городское хозяйство москвы
восточный административный округ (москва)
петр бирюков
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Запланирован капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета."Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия."В 2022 году запланирован ремонт фасадов 33 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20220421/chibisy-1784748171.html
https://ria.ru/20220420/remont-1784422124.html
восточный административный округ (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_708:514:2753:2048_1920x0_80_0_0_642d6877633dfeeac5a611342e1f3873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, восточный административный округ (москва), петр бирюков, москва
10:02 22.04.2022
 
В Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов

Заммэра Бирюков: в Москве до конца года отремонтируют фасады 1,4 тысячи жилых домов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланирован капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков.
Чибис - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 16:41Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Первых вернувшихся с зимовки краснокнижных чибисов заметили в Москве
Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
"В 2022 году запланирован ремонт фасадов 33 таких домов, главная задача - сохранить первоначальный облик объектов, восстановить декоративные архитектурные элементы", - заключил заместитель мэра.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 09:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве стартовали работы по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыВосточный административный округ (Москва)Петр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала