https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html

Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей

Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей - РИА Новости, 22.04.2022

Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей

Предприятия Москвы, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:11

2022-04-22T13:11

2022-04-22T13:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Москвы, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Статус промкомплекса присваивается с 2016 года, и сегодня в Москве работают 64 предприятия, имеющие данный статус, который дает значительные льготы по налогам на прибыль, ставке земельного налога и налога на имущество, аренде земли.Промышленный комплекс – это особый статус, присваиваемый действующему предприятию на 10 лет. Статус необходимо подтверждать ежегодно. Для этого компании должны соответствовать установленным показателям фонда оплаты труда (не менее 133,9 миллиона рублей на один гектар), а также двум из трех показателей: выручка (не менее 404,6 миллиона рублей на один гектар), средняя зарплата (не менее 76 501 рубля) и инвестиции за пять лет (не менее 110,4 миллиона рублей).Власти Москвы в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса приняли решение об автоматическом продлении на один год статусов промкомплекса и технопарка, что позволит сохранить действующие городские налоговые льготы."Больше всего компаний со статусом промкомплекса работает в пищевой промышленности – это производители кондитерской, хлебобулочной, мясной, молочной продукции. На втором месте – фармацевтические предприятия, в общей сложности 7 компаний дают городу свыше 2 тысяч рабочих мест", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20220412/kompetentsii-1783074471.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, владимир ефимов (политик), москва, экономика