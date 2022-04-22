https://ria.ru/20220422/razvitie-1784897492.html
Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей
Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей - РИА Новости, 22.04.2022
Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие свыше 46 млрд рублей
Предприятия Москвы, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:11
2022-04-22T13:11
2022-04-22T13:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Москвы, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Статус промкомплекса присваивается с 2016 года, и сегодня в Москве работают 64 предприятия, имеющие данный статус, который дает значительные льготы по налогам на прибыль, ставке земельного налога и налога на имущество, аренде земли.Промышленный комплекс – это особый статус, присваиваемый действующему предприятию на 10 лет. Статус необходимо подтверждать ежегодно. Для этого компании должны соответствовать установленным показателям фонда оплаты труда (не менее 133,9 миллиона рублей на один гектар), а также двум из трех показателей: выручка (не менее 404,6 миллиона рублей на один гектар), средняя зарплата (не менее 76 501 рубля) и инвестиции за пять лет (не менее 110,4 миллиона рублей).Власти Москвы в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса приняли решение об автоматическом продлении на один год статусов промкомплекса и технопарка, что позволит сохранить действующие городские налоговые льготы."Больше всего компаний со статусом промкомплекса работает в пищевой промышленности – это производители кондитерской, хлебобулочной, мясной, молочной продукции. На втором месте – фармацевтические предприятия, в общей сложности 7 компаний дают городу свыше 2 тысяч рабочих мест", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
https://ria.ru/20220412/kompetentsii-1783074471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, владимир ефимов (политик), москва, экономика
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Москвы, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие 46 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Статус промкомплекса присваивается с 2016 года, и сегодня в Москве
работают 64 предприятия, имеющие данный статус, который дает значительные льготы по налогам на прибыль, ставке земельного налога и налога на имущество, аренде земли.
"Статус промышленного комплекса имеют 64 предприятия, которые занимают свыше 320 гектаров земли и дают столице свыше 75 тысяч рабочих мест. Это производители лекарственных средств, продуктов питания, одежды, косметики и многие другие, которые активно расширяют и совершенствуют производства. Статус позволяет направлять дополнительные средства на модернизацию. Таким образом, ежегодная экономия производств достигает 1,9 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Промышленный комплекс – это особый статус, присваиваемый действующему предприятию на 10 лет. Статус необходимо подтверждать ежегодно. Для этого компании должны соответствовать установленным показателям фонда оплаты труда (не менее 133,9 миллиона рублей на один гектар), а также двум из трех показателей: выручка (не менее 404,6 миллиона рублей на один гектар), средняя зарплата (не менее 76 501 рубля) и инвестиции за пять лет (не менее 110,4 миллиона рублей).
Власти Москвы в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса приняли решение об автоматическом продлении на один год статусов промкомплекса и технопарка, что позволит сохранить действующие городские налоговые льготы.
"Больше всего компаний со статусом промкомплекса работает в пищевой промышленности – это производители кондитерской, хлебобулочной, мясной, молочной продукции. На втором месте – фармацевтические предприятия, в общей сложности 7 компаний дают городу свыше 2 тысяч рабочих мест", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.