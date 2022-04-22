https://ria.ru/20220422/rashkin-1784882047.html

Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда

Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда - РИА Новости, 22.04.2022

Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что приговор по делу о незаконной охоте ведет к лишению его депутатского мандата, произойдет это после вступления... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:20

2022-04-22T12:20

2022-04-22T12:58

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

происшествия

саратовская область

саратовский областной суд

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784879730_0:46:638:405_1920x0_80_0_0_62b1597ce2b84fa06508b58ff4cc7728.jpg

КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что приговор по делу о незаконной охоте ведет к лишению его депутатского мандата, произойдет это после вступления решения в силу.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату 2 года охотиться. Рашкин заявил, что уже обжаловал это решение."Это решение суда носит обвинительный характер… Оно, однозначно, ведет к лишению мандата депутата Государственной думы. Оно будет введено в действие после того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба и войдет решение в силу", - сказал Рашкин журналистам.Он уточнил, что апелляцию будет рассматривать Саратовский областной суд. "До вступления в силу решения суда у меня мандат остается… После вступления в силу решения суда я буду лишен мандата депутата Государственной думы", - добавил депутат.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сам Рашкин заявлял, что считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, саратовская область, саратовский областной суд , россия, госдума рф