Рейтинг@Mail.ru
Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/rashkin-1784882047.html
Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда
Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда - РИА Новости, 22.04.2022
Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда
Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что приговор по делу о незаконной охоте ведет к лишению его депутатского мандата, произойдет это после вступления... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:20
2022-04-22T12:58
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
происшествия
саратовская область
саратовский областной суд
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784879730_0:46:638:405_1920x0_80_0_0_62b1597ce2b84fa06508b58ff4cc7728.jpg
КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что приговор по делу о незаконной охоте ведет к лишению его депутатского мандата, произойдет это после вступления решения в силу.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату 2 года охотиться. Рашкин заявил, что уже обжаловал это решение."Это решение суда носит обвинительный характер… Оно, однозначно, ведет к лишению мандата депутата Государственной думы. Оно будет введено в действие после того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба и войдет решение в силу", - сказал Рашкин журналистам.Он уточнил, что апелляцию будет рассматривать Саратовский областной суд. "До вступления в силу решения суда у меня мандат остается… После вступления в силу решения суда я буду лишен мандата депутата Государственной думы", - добавил депутат.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сам Рашкин заявлял, что считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html
https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html
https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784879730_33:0:612:434_1920x0_80_0_0_327c4bc248dd7243af2b08a053ea4676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, саратовская область, саратовский областной суд , россия, госдума рф
12:20 22.04.2022 (обновлено: 12:58 22.04.2022)
 
Рашкин заявил, что потеряет мандат депутата из-за решения суда

Рашкин заявил, что решение суда ведет к лишению его мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео
Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) заявил, что приговор по делу о незаконной охоте ведет к лишению его депутатского мандата, произойдет это после вступления решения в силу.
В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату 2 года охотиться. Рашкин заявил, что уже обжаловал это решение.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:42
Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося
"Это решение суда носит обвинительный характер… Оно, однозначно, ведет к лишению мандата депутата Государственной думы. Оно будет введено в действие после того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба и войдет решение в силу", - сказал Рашкин журналистам.
Он уточнил, что апелляцию будет рассматривать Саратовский областной суд. "До вступления в силу решения суда у меня мандат остается… После вступления в силу решения суда я буду лишен мандата депутата Государственной думы", - добавил депутат.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
22 декабря 2021, 12:26
Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Сам Рашкин заявлял, что считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
 
Валерий РашкинДело о незаконной охоте с участием РашкинаПроисшествияСаратовская областьСаратовский областной судРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала