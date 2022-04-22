https://ria.ru/20220422/rashkin-1784847145.html

Депутат Рашкин приехал в суд

Депутат Рашкин приехал в суд - РИА Новости, 22.04.2022

Депутат Рашкин приехал в суд

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) прибыл в пятницу в Калининский районный суд Саратовской области, где будет оглашен приговор по делу о незаконной охоте,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:53

2022-04-22T09:53

2022-04-22T09:58

дело о незаконной охоте с участием рашкина

происшествия

валерий рашкин

саратовская область

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНСК (Саратовская область), 22 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) прибыл в пятницу в Калининский районный суд Саратовской области, где будет оглашен приговор по делу о незаконной охоте, передает корреспондент РИА Новости.Рашкин приехал вместе со своим адвокатом. Перед входом в суд он ответил на вопросы журналистов и прошёл в здание.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Калининский районный суд слушал дело с 31 марта. Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Рашкина Константин Лазарев, гособвинитель на прениях просил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а его защита просит прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф. Суд в среду удалился в совещательную комнату для постановления приговора, его оглашение в 11.00 (10.00 мск) пятницы пройдет без участия прессы из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дело о незаконной охоте с участием рашкина, происшествия, валерий рашкин, саратовская область, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)