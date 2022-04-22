https://ria.ru/20220422/professionalitet-1784941527.html

Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет"

Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет" - РИА Новости, 22.04.2022

Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет"

Каждый второй девятиклассник в Подмосковье после выпускных экзаменов поступает в колледж, в области заключено уже 26 соглашений о подготовке кадров между... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:49

2022-04-22T15:49

2022-04-22T15:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Каждый второй девятиклассник в Подмосковье после выпускных экзаменов поступает в колледж, в области заключено уже 26 соглашений о подготовке кадров между колледжами и крупнейшими предприятиями, и это сотрудничество планируется расширять, сообщает пресс-служба облправительства по итогам презентации стратегической инициативы "Профессионалитет" в Реутове.В презентации, состоявшейся в пятницу в колледже "Энергия", который также участвует в "Профессионалитете", приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Экспериментальная программа "Профессионалитет", запущенная министерством просвещения РФ, направлена на вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования, введение нового уровня образования "Профессионалитет", оптимизацию сроков обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет – для более технологичных и создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов."В колледже "Энергия" впервые в России будет налажено обучение аддитивным технологиям, металлургии в 3D. А в Сергиевом Посаде - лаборатория кибернетического синтеза, суперкомпьютеры и другие технологии индустрии 4.0. Сквозной специальностью для всех направлений станет ИТ-программирование", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220415/shkola-1783734213.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество