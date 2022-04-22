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Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет" - РИА Новости, 22.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220422/professionalitet-1784941527.html
Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет"
Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет" - РИА Новости, 22.04.2022
Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет"
Каждый второй девятиклассник в Подмосковье после выпускных экзаменов поступает в колледж, в области заключено уже 26 соглашений о подготовке кадров между... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:49
2022-04-22T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Каждый второй девятиклассник в Подмосковье после выпускных экзаменов поступает в колледж, в области заключено уже 26 соглашений о подготовке кадров между колледжами и крупнейшими предприятиями, и это сотрудничество планируется расширять, сообщает пресс-служба облправительства по итогам презентации стратегической инициативы "Профессионалитет" в Реутове.В презентации, состоявшейся в пятницу в колледже "Энергия", который также участвует в "Профессионалитете", приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Экспериментальная программа "Профессионалитет", запущенная министерством просвещения РФ, направлена на вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования, введение нового уровня образования "Профессионалитет", оптимизацию сроков обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет – для более технологичных и создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов."В колледже "Энергия" впервые в России будет налажено обучение аддитивным технологиям, металлургии в 3D. А в Сергиевом Посаде - лаборатория кибернетического синтеза, суперкомпьютеры и другие технологии индустрии 4.0. Сквозной специальностью для всех направлений станет ИТ-программирование", - добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество
15:49 22.04.2022
 

Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет"

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в презентации программы "Профессионалитет"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в презентации программы Профессионалитет - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Каждый второй девятиклассник в Подмосковье после выпускных экзаменов поступает в колледж, в области заключено уже 26 соглашений о подготовке кадров между колледжами и крупнейшими предприятиями, и это сотрудничество планируется расширять, сообщает пресс-служба облправительства по итогам презентации стратегической инициативы "Профессионалитет" в Реутове.
В презентации, состоявшейся в пятницу в колледже "Энергия", который также участвует в "Профессионалитете", приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Дело спорится, когда ты его делаешь в команде. Наше легендарное предприятие "НПО Машиностроение" присылает в колледж специалистов, имеющих колоссальный опыт. И когда есть такие наставники, есть где работать, оборудование, тогда ребята, заканчивающие училища, нарасхват. Наша задача – не только обучить ребят, но и удержать их на предприятиях, дать достойную работу, возможность строить жизнь", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Экспериментальная программа "Профессионалитет", запущенная министерством просвещения РФ, направлена на вовлечение отраслевых партнеров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования, введение нового уровня образования "Профессионалитет", оптимизацию сроков обучения до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет – для более технологичных и создание на базе колледжей коворкинг-пространств, центров молодежных стартапов, волонтерства, совместных общественных проектов.
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 15:04Новости Подмосковья
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское
"В колледже "Энергия" впервые в России будет налажено обучение аддитивным технологиям, металлургии в 3D. А в Сергиевом Посаде - лаборатория кибернетического синтеза, суперкомпьютеры и другие технологии индустрии 4.0. Сквозной специальностью для всех направлений станет ИТ-программирование", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОбщество
 
 
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