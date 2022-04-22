https://ria.ru/20220422/proekt-1784872909.html

Алексей Дюмин дал старт проекту "Музейное лето в Туле"

Алексей Дюмин дал старт проекту "Музейное лето в Туле" - РИА Новости, 22.04.2022

Алексей Дюмин дал старт проекту "Музейное лето в Туле"

Более 120 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", семейные пикники в музее-усадьбе "Поленово" и фестиваль Крапивы, вошли в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:46

2022-04-22T11:46

2022-04-22T11:46

тульская область

алексей дюмин

тула

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784869639_0:36:1000:599_1920x0_80_0_0_64b4e10ff57eb0d385b6a96554eccefa.jpg

ТУЛА, 22 апр – РИА Новости. Более 120 крупных культурных событий, в числе которых театральный фестиваль "Толстой", семейные пикники в музее-усадьбе "Поленово" и фестиваль Крапивы, вошли в проект "Музейное лето в Туле", который будет запущен в Тульской области 18 мая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Проект "Музейное лето в Туле" должен быть увлекательным и интересным для каждого. Чтобы у людей остались яркие впечатления и желание вернуться в Тульскую область", – привели в пресс-службе слова губернатора Алексея Дюмина на встрече с представителями музейной сферы, в ходе которой глава региона объявил о начале проекта.По словам собеседника агентства, программа мероприятий продлится с 18 мая, Международного дня музеев, по 18 сентября, когда на Куликовом поле отметят очередную годовщину исторического сражения.В проект, разработанный по инициативе губернатора, вошло порядка 120 крупных событий – фестивали, концерты, представления, выставки на всех музейных площадках и в достопримечательных местах региона. Разработано восемь музейных маршрутов: "Музейный квартал", "Тульский рубеж", "Вересаевский променад", "Императорский маршрут", "Засечный маршрут" и другие. Планируется выпускать единые билеты, по которым жители и гости региона смогут посещать сразу нескольких площадок.Как отмечают в пресс-службе, на открытой площадке тульского филиала Государственного исторического музея дополнительно к выставке "Фаберже и придворные ювелиры" запланированы вечерние постановки и спектакли. В Ясной Поляне состоится театральный фестиваль "Толстой", а в селе Крапивна – обновленный фестиваль Крапивы. В музее-усадьбе "Поленово" пройдет серия семейных пикников, а в кластере "Октава" акцент сделают на современное искусство.

https://ria.ru/20220210/laboratorii-1772140427.html

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, тула