https://ria.ru/20220422/produkty-1784838221.html

Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию

Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию - РИА Новости, 22.04.2022

Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию

Беспошлинные поставки продовольствия в Россию менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы составили более 127 тысяч тонн, половина из них приходится на РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:18

2022-04-22T08:18

2022-04-22T08:18

экономика

евразийская экономическая комиссия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Беспошлинные поставки продовольствия в Россию менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы составили более 127 тысяч тонн, половина из них приходится на картофель, рассказал РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, добавив, что основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия.В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве."С момента принятия данной меры с освобождением от уплаты ввозной пошлины ввезено более 127 тысяч тонн продовольственных товаров, 50% из которых приходится на картофель. При этом сумма преференций бизнесу составила 2 миллиарда рублей", - сказал Булавин.

https://ria.ru/20220415/pshenitsa-1783687527.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, евразийская экономическая комиссия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)