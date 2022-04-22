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Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию - РИА Новости, 22.04.2022
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Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию
Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию - РИА Новости, 22.04.2022
Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию
Беспошлинные поставки продовольствия в Россию менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы составили более 127 тысяч тонн, половина из них приходится на РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:18
2022-04-22T08:18
экономика
евразийская экономическая комиссия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Беспошлинные поставки продовольствия в Россию менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы составили более 127 тысяч тонн, половина из них приходится на картофель, рассказал РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, добавив, что основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия.В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве."С момента принятия данной меры с освобождением от уплаты ввозной пошлины ввезено более 127 тысяч тонн продовольственных товаров, 50% из которых приходится на картофель. При этом сумма преференций бизнесу составила 2 миллиарда рублей", - сказал Булавин.
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экономика, евразийская экономическая комиссия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
08:18 22.04.2022
 
Глава ФТС рассказал о беспошлинных поставках продовольствия в Россию

Глава ФТС Булавин: половину продуктов беспошлинно ввезенных в Россию, составил картофель

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Беспошлинные поставки продовольствия в Россию менее чем за месяц с начала действия тарифной льготы составили более 127 тысяч тонн, половина из них приходится на картофель, рассказал РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, добавив, что основными поставщиками продовольствия в РФ являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия.
В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве.
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"С момента принятия данной меры с освобождением от уплаты ввозной пошлины ввезено более 127 тысяч тонн продовольственных товаров, 50% из которых приходится на картофель. При этом сумма преференций бизнесу составила 2 миллиарда рублей", - сказал Булавин.
 
ЭкономикаЕвразийская экономическая комиссияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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