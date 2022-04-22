https://ria.ru/20220422/press-konf-1784919285.html
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана. Трансляция - РИА Новости, 22.04.2022
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:15
2022-04-22T16:15
2022-04-22T16:15
мухтар тлеуберди
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана Тлеуберди
LIVE: Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана Тлеуберди
2022-04-22T16:15
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PT27M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мухтар тлеуберди, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
2022-04-22T16:15
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PT27M22S
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Казахстана. Трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.