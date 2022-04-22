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Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре - РИА Новости, 22.04.2022
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Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре
Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре - РИА Новости, 22.04.2022
Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре
Сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре, которая без участия человека оперативно передает сигнал о... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:42
2022-04-22T14:42
пожар в оборонном нии в твери
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре, которая без участия человека оперативно передает сигнал о возгорании на пульт дежурного "01", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее некоторые СМИ предположили, что к быстрому распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных."Здание было оборудовано пожарной сигнализацией", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что такие системы при пожаре срабатывают автоматически, без участия дежурного персонала объекта."Планы эвакуации были на этажах, но из-за сильного и быстрого задымления никто реально ими воспользоваться не мог", - отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, все пути эвакуации в здании соответствовали пожарным нормам.Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Персонал организации был эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что шесть человек погибли, 24 пострадали; правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.
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пожар в оборонном нии в твери, происшествия
14:42 22.04.2022
 
Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре

В экстренных службах сообщили, что в сгоревшем НИИ была установлена пожарная сигнализация

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкПожар в оборонном НИИ в Твери
Пожар в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
Пожар в оборонном НИИ в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре, которая без участия человека оперативно передает сигнал о возгорании на пульт дежурного "01", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее некоторые СМИ предположили, что к быстрому распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.
"Здание было оборудовано пожарной сигнализацией", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такие системы при пожаре срабатывают автоматически, без участия дежурного персонала объекта.
"Планы эвакуации были на этажах, но из-за сильного и быстрого задымления никто реально ими воспользоваться не мог", - отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, все пути эвакуации в здании соответствовали пожарным нормам.
Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Персонал организации был эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что шесть человек погибли, 24 пострадали; правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.
Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
14:23
В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери
 
Пожар в оборонном НИИ в ТвериПроисшествия
 
 
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