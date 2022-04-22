https://ria.ru/20220422/pozhar-1784920451.html

Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре

Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре - РИА Новости, 22.04.2022

Сгоревший оборонный НИИ в Твери был оснащен системой оповещения о пожаре

Сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре, которая без участия человека оперативно передает сигнал о... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:42

2022-04-22T14:42

2022-04-22T14:42

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сгоревшее здание оборонного НИИ в Твери было оборудовано автоматической системой оповещения о пожаре, которая без участия человека оперативно передает сигнал о возгорании на пульт дежурного "01", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее некоторые СМИ предположили, что к быстрому распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных."Здание было оборудовано пожарной сигнализацией", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что такие системы при пожаре срабатывают автоматически, без участия дежурного персонала объекта."Планы эвакуации были на этажах, но из-за сильного и быстрого задымления никто реально ими воспользоваться не мог", - отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, все пути эвакуации в здании соответствовали пожарным нормам.Огонь вспыхнул в четверг на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери, сообщали в командовании гарнизона. Персонал организации был эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что шесть человек погибли, 24 пострадали; правительство региона сообщало о госпитализации 13 человек. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь, о его ликвидации было объявлено в 07.33 мск пятницы.

https://ria.ru/20220422/pozhar-1784915586.html

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пожар в оборонном нии в твери, происшествия