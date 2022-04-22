https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html
Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье
Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2022
Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье
Московская область в числе мер поддержки цифровой отрасли может выделить специальный грант на новые производства в ИТ-индустрии, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:33
2022-04-22T22:33
2022-04-22T22:33
новости подмосковья
экономика
технологии
максут шадаев
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785028282_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c4150f36a2390b4057b0099a3e483e8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московская область в числе мер поддержки цифровой отрасли может выделить специальный грант на новые производства в ИТ-индустрии, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как сообщает пресс-служба облправительства, в субботу он вместе с главой Минцифры Максутом Шадаевым провел встречу с подмосковными разработчиками ПО, производителями "железа" и представителями ЦОД.Сегодня в ИТ-отрасли региона работают почти 28 тысяч человек.По итогам встречи достигнута договоренность, что одна из компаний - производитель оборудования для отслеживания транспорта получит земельный участок за 1 рубль и откроет в области новое производство. Еще одной фирме область поможет с земельными участками и подключением к электросетям для расширения сети ЦОДов. Также будет рассмотрена возможность подготовки ИТ-кадров в подмосковных колледжах.Как отмечается в сообщении, меры поддержки ИТ- бизнеса в регионе включают снижение ставки по упрощённой системе налогообложения, уменьшение в 2 раза ставки по налогу на имущество – до 1,1%, снижение ставки по аренде и налогу на землю на 50%, частичную компенсацию затрат МСП на приобретение или лизинг оборудования. ИТ-предприятия также могут арендовать земельный участок за 1 рубль.
https://realty.ria.ru/20220414/ipoteka-1783452860.html
https://ria.ru/20220421/chernogolovka-1784809290.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785028282_35:0:1172:853_1920x0_80_0_0_97a19b2a355f9f20f522ea9967d62384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, максут шадаев, андрей воробьев
Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье
Губернатор Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московская область в числе мер поддержки цифровой отрасли может выделить специальный грант на новые производства в ИТ-индустрии, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как сообщает пресс-служба облправительства, в субботу он вместе с главой Минцифры Максутом Шадаевым
провел встречу с подмосковными разработчиками ПО, производителями "железа" и представителями ЦОД.
Сегодня в ИТ-отрасли региона работают почти 28 тысяч человек.
"Мы заинтересованы, чтобы такие специалисты оставались здесь. Мы хотели предложить ряд инициатив, в частности, у нас есть возможность выделить специальный грант на новые производства в ИТ-индустрии. Все, кто занимаются программированием и сборкой, смогут его получить. Кроме того, мы предлагаем дополнительно предусмотреть налоговые вычеты на капитальные затраты для тех, кто производит оборудование", - сказал Воробьев.
По итогам встречи достигнута договоренность, что одна из компаний - производитель оборудования для отслеживания транспорта получит земельный участок за 1 рубль и откроет в области новое производство. Еще одной фирме область поможет с земельными участками и подключением к электросетям для расширения сети ЦОДов. Также будет рассмотрена возможность подготовки ИТ-кадров в подмосковных колледжах.
"Московская область – первый регион, который предоставит гранты под новые рабочие места. Опыт Подмосковья позволяет привлекать инвестиции в производство "тяжелого" оборудования. Здесь много ЦОДов, которые смогут получать электричество с большим дисконтом. А также в регионе хорошо организован поиск новых площадок для бизнеса", - привели в пресс-службе слова Шадаева.
Как отмечается в сообщении, меры поддержки ИТ- бизнеса в регионе включают снижение ставки по упрощённой системе налогообложения, уменьшение в 2 раза ставки по налогу на имущество – до 1,1%, снижение ставки по аренде и налогу на землю на 50%, частичную компенсацию затрат МСП на приобретение или лизинг оборудования. ИТ-предприятия также могут арендовать земельный участок за 1 рубль.