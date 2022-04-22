https://ria.ru/20220422/podmoskove-1785028365.html

Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье

Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2022

Воробьев обсудил с ИТ-компаниями перспективы отрасли в Подмосковье

Московская область в числе мер поддержки цифровой отрасли может выделить специальный грант на новые производства в ИТ-индустрии, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:33

2022-04-22T22:33

2022-04-22T22:33

новости подмосковья

экономика

технологии

максут шадаев

андрей воробьев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московская область в числе мер поддержки цифровой отрасли может выделить специальный грант на новые производства в ИТ-индустрии, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как сообщает пресс-служба облправительства, в субботу он вместе с главой Минцифры Максутом Шадаевым провел встречу с подмосковными разработчиками ПО, производителями "железа" и представителями ЦОД.Сегодня в ИТ-отрасли региона работают почти 28 тысяч человек.По итогам встречи достигнута договоренность, что одна из компаний - производитель оборудования для отслеживания транспорта получит земельный участок за 1 рубль и откроет в области новое производство. Еще одной фирме область поможет с земельными участками и подключением к электросетям для расширения сети ЦОДов. Также будет рассмотрена возможность подготовки ИТ-кадров в подмосковных колледжах.Как отмечается в сообщении, меры поддержки ИТ- бизнеса в регионе включают снижение ставки по упрощённой системе налогообложения, уменьшение в 2 раза ставки по налогу на имущество – до 1,1%, снижение ставки по аренде и налогу на землю на 50%, частичную компенсацию затрат МСП на приобретение или лизинг оборудования. ИТ-предприятия также могут арендовать земельный участок за 1 рубль.

https://realty.ria.ru/20220414/ipoteka-1783452860.html

https://ria.ru/20220421/chernogolovka-1784809290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, максут шадаев, андрей воробьев