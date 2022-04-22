https://ria.ru/20220422/platezhi-1784843194.html

СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте

СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте - РИА Новости, 22.04.2022

СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте

Представители российского Центробанка и Резервного банка Индии (Центробанк) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:21

2022-04-22T09:21

2022-04-22T09:21

экономика

россия

индия

украина

альфа-банк

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Представители российского Центробанка и Резервного банка Индии (Центробанк) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Официальные лица оценили технические препятствия, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры в двух странах. Должностные лица центрального банка проведут консультации со своими собственными сторонами по параметрам, чтобы определить целесообразность различных вариантов оплаты", - сообщает газета.По данным источников издания, представители центробанков еще проведут как минимум одну встречу "чтобы сократить возможные пробелы, прежде чем прийти к плану". Издание отмечает, что это была первая встреча между представителями центральных банков после начала спецоперации России на Украине.В начале этой недели Economic Times сообщала, что Индия возобновила поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. По информации газеты, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии, а платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra - с индийской. Платежи "в максимально возможном объеме" осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро, отмечает издание.Ранее глава Центробанка Индии Шактиканта Дас заявил, что центральный банк не будет делать ничего, что идет вразрез с санкциями, введенными в отношении России.В середине прошлого месяца официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией, прежде чем вводить механизм расчетов в рупиях и рублях.

https://ria.ru/20220406/torgovlya-1782014398.html

https://ria.ru/20220402/valyuty-1781485808.html

россия

индия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, индия, украина, альфа-банк, сбербанк россии