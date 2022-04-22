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СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте - РИА Новости, 22.04.2022
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СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте
СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте - РИА Новости, 22.04.2022
СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте
Представители российского Центробанка и Резервного банка Индии (Центробанк) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:21
2022-04-22T09:21
экономика
россия
индия
украина
альфа-банк
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Представители российского Центробанка и Резервного банка Индии (Центробанк) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Официальные лица оценили технические препятствия, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры в двух странах. Должностные лица центрального банка проведут консультации со своими собственными сторонами по параметрам, чтобы определить целесообразность различных вариантов оплаты", - сообщает газета.По данным источников издания, представители центробанков еще проведут как минимум одну встречу "чтобы сократить возможные пробелы, прежде чем прийти к плану". Издание отмечает, что это была первая встреча между представителями центральных банков после начала спецоперации России на Украине.В начале этой недели Economic Times сообщала, что Индия возобновила поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. По информации газеты, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии, а платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra - с индийской. Платежи "в максимально возможном объеме" осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро, отмечает издание.Ранее глава Центробанка Индии Шактиканта Дас заявил, что центральный банк не будет делать ничего, что идет вразрез с санкциями, введенными в отношении России.В середине прошлого месяца официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией, прежде чем вводить механизм расчетов в рупиях и рублях.
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экономика, россия, индия, украина, альфа-банк, сбербанк россии
09:21 22.04.2022
 
СМИ: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте

Economic Times: представители российского и индийского ЦБ обсудили платежи в нацвалюте

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Представители российского Центробанка и Резервного банка Индии (Центробанк) в среду обсудили в Мумбаи варианты оплаты между странами в национальной валюте, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.
"Официальные лица оценили технические препятствия, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры в двух странах. Должностные лица центрального банка проведут консультации со своими собственными сторонами по параметрам, чтобы определить целесообразность различных вариантов оплаты", - сообщает газета.
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По данным источников издания, представители центробанков еще проведут как минимум одну встречу "чтобы сократить возможные пробелы, прежде чем прийти к плану". Издание отмечает, что это была первая встреча между представителями центральных банков после начала спецоперации России на Украине.
В начале этой недели Economic Times сообщала, что Индия возобновила поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. По информации газеты, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии, а платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra - с индийской. Платежи "в максимально возможном объеме" осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро, отмечает издание.
Ранее глава Центробанка Индии Шактиканта Дас заявил, что центральный банк не будет делать ничего, что идет вразрез с санкциями, введенными в отношении России.
В середине прошлого месяца официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией, прежде чем вводить механизм расчетов в рупиях и рублях.
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