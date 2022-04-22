https://ria.ru/20220422/pererabotka-1784835549.html

В Иркутской области построят мусороперерабатывающие комплексы

В Иркутской области построят мусороперерабатывающие комплексы - РИА Новости, 22.04.2022

В Иркутской области построят мусороперерабатывающие комплексы

Реализация совместных проектов Иркутской области и публично-правовой компании "Российский экологический оператор" позволит построить в промышленных центрах... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:25

2022-04-22T07:25

2022-04-22T07:25

иркутская область

общество

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ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. Реализация совместных проектов Иркутской области и публично-правовой компании "Российский экологический оператор" позволит построить в промышленных центрах Приангарья мусороперерабатывающие комплексы, сообщает пресс-служба правительства региона.Строительство современных мусороперерабатывающих комплексов на территории Иркутской области обсудили губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев. Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений. Три таких инициативы уже поданы, четвертая находится в активной проработке. Подписать концессии планируется в этом году.Мусороперерабатывающие комплексы, которые планируется построить по концессионным соглашениям, будут расположены в Ангарске, Братске, Тайшете и посёлке Усть-Ордынский. Последний проект будет использоваться для приема отходов из Центральной экологической зоны Байкала.По словам Буцаева, до 2024 года в Иркутской области будут построены четыре комплекса по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, включающие, в том числе, сортировку и компостирование, общей мощностью более 500 тысяч тонн в год. Основной объект мощностью 405 тысяч тонн в год будет закрывать более 60% потребностей региона и обеспечит надлежащее обращение с отходами для Иркутска и прилегающих муниципальных образований. Общий объем инвестиций составляет более шести миллиардов рублей, из которых до 95% может быть профинансировано за счет размещения облигаций ППК "РЭО".В феврале Иркутская область и Российский экологический оператор подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона и дорожную карту по развитию в регионе отрасли обращения с отходами. Её реализация позволит в 2024 году получить достижение показателей нацпроекта "Экология" - в два раза сократить объемы захоронения, построить полноценную систему утилизации, включая утилизацию в готовые виды продуктов. ППК "РЭО" намерена инвестировать в проект 6 млрд рублей.При строительстве объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагается кластерный подход - создание крупных центров обращения с отходами, которые совмещают систему сортировки, завод по переработке органических отходов и полигон для размещения части отходов.

https://ria.ru/20210909/pererabotka-1749277138.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

иркутская область, общество