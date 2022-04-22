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Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
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Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров
Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров
Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:40
2022-04-22T16:50
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали. Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", - отметил Лавров.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
16:40 22.04.2022 (обновлено: 16:50 22.04.2022)
 
Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Лавров: Предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, остается без ответа - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 16:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не получила от Украины ответа на свои предложения, заявил Лавров
"Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали. Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", - отметил Лавров.
 
В миреУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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