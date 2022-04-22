https://ria.ru/20220422/peregovory-1784958966.html

Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров

Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022

Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров

Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:40

2022-04-22T16:40

2022-04-22T16:50

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сергей лавров

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали. Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220422/otvety-1784958831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сергей лавров