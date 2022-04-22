https://ria.ru/20220422/peregovory-1784952578.html
Лавров оценил ход переговоров России и Украины
Лавров оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.04.2022
Лавров оценил ход переговоров России и Украины
Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:23
2022-04-22T16:23
2022-04-22T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг неё. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
https://ria.ru/20220422/azovstal-1784932134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
16:23 22.04.2022 (обновлено: 16:38 22.04.2022)
Лавров оценил ход переговоров России и Украины
Глава МИД Лавров: переговоры России и Украины продвигаются медленно