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Лавров оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/peregovory-1784952578.html
Лавров оценил ход переговоров России и Украины
Лавров оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.04.2022
Лавров оценил ход переговоров России и Украины
Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:23
2022-04-22T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг неё. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
https://ria.ru/20220422/azovstal-1784932134.html
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сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
16:23 22.04.2022 (обновлено: 16:38 22.04.2022)
 
Лавров оценил ход переговоров России и Украины

Глава МИД Лавров: переговоры России и Украины продвигаются медленно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг неё. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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