https://ria.ru/20220422/peregovory-1784952578.html

Лавров оценил ход переговоров России и Украины

Лавров оценил ход переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.04.2022

Лавров оценил ход переговоров России и Украины

Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:23

2022-04-22T16:23

2022-04-22T16:38

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг неё. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

https://ria.ru/20220422/azovstal-1784932134.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина