https://ria.ru/20220422/pavlenskiy-1785018131.html

Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом

Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом - РИА Новости, 22.04.2022

Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом

Прокуратура Парижа потребовала, чтобы российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео предстали перед судом в рамках дела о... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:55

2022-04-22T20:55

2022-04-22T20:59

в мире

петр павленский

париж

вперед, республика

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала, чтобы российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео предстали перед судом в рамках дела о распространении интимных видео с участием политика Бенжамена Гриво, сообщает газета Parisien.В августе 2020 года сообщалось, что адвокат Павленского Яссин Бузру, подал ходатайство с требованием аннулировать выдвинутые обвинения из-за нарушения прав на защиту."Двадцать девятого марта прокуратура Парижа предъявила свое требование. Обвинение требует, чтобы перед судом предстали российский художник Петр Павленский, который взял на себя ответственность за свой поступок, и его подруга Александра де Таддео, которая, со своей стороны, утверждает, что не была в курсе этой инициативы. Дело касается актов посягательства на частную жизнь и распространения без согласия лица документа сексуального характера. Решение о проведении судебного разбирательства находится в руках следственных судей", - сообщает газета в пятницу.Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения интимных видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.

https://ria.ru/20211124/frantsiya-1760531559.html

https://ria.ru/20200221/1565045493.html

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петр павленский, париж, вперед, республика