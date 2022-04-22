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Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом - РИА Новости, 22.04.2022
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Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом
Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом - РИА Новости, 22.04.2022
Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом
Прокуратура Парижа потребовала, чтобы российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео предстали перед судом в рамках дела о... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:55
2022-04-22T20:59
в мире
петр павленский
париж
вперед, республика
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала, чтобы российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео предстали перед судом в рамках дела о распространении интимных видео с участием политика Бенжамена Гриво, сообщает газета Parisien.В августе 2020 года сообщалось, что адвокат Павленского Яссин Бузру, подал ходатайство с требованием аннулировать выдвинутые обвинения из-за нарушения прав на защиту."Двадцать девятого марта прокуратура Парижа предъявила свое требование. Обвинение требует, чтобы перед судом предстали российский художник Петр Павленский, который взял на себя ответственность за свой поступок, и его подруга Александра де Таддео, которая, со своей стороны, утверждает, что не была в курсе этой инициативы. Дело касается актов посягательства на частную жизнь и распространения без согласия лица документа сексуального характера. Решение о проведении судебного разбирательства находится в руках следственных судей", - сообщает газета в пятницу.Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения интимных видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
https://ria.ru/20211124/frantsiya-1760531559.html
https://ria.ru/20200221/1565045493.html
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в мире, петр павленский, париж, вперед, республика
20:55 22.04.2022 (обновлено: 20:59 22.04.2022)
 
Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом

Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом по делу Гриво

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХудожник Петр Павленский
Художник Петр Павленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Художник Петр Павленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала, чтобы российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео предстали перед судом в рамках дела о распространении интимных видео с участием политика Бенжамена Гриво, сообщает газета Parisien.
В августе 2020 года сообщалось, что адвокат Павленского Яссин Бузру, подал ходатайство с требованием аннулировать выдвинутые обвинения из-за нарушения прав на защиту.
Художник Петр Павленский в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 15:10
Во Франции экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании
"Двадцать девятого марта прокуратура Парижа предъявила свое требование. Обвинение требует, чтобы перед судом предстали российский художник Петр Павленский, который взял на себя ответственность за свой поступок, и его подруга Александра де Таддео, которая, со своей стороны, утверждает, что не была в курсе этой инициативы. Дело касается актов посягательства на частную жизнь и распространения без согласия лица документа сексуального характера. Решение о проведении судебного разбирательства находится в руках следственных судей", - сообщает газета в пятницу.
Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения интимных видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
Петр Павленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля 2020, 11:21
Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
 
В миреПетр ПавленскийПарижВперед, республика
 
 
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