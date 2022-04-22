20:55 22.04.2022 (обновлено: 20:59 22.04.2022)
Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом
Прокуратура Парижа потребовала, чтобы Павленский предстал перед судом по делу Гриво
Художник Петр Павленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала, чтобы российский художник-акционист Петр Павленский и его подруга Александра де Таддео предстали перед судом в рамках дела о распространении интимных видео с участием политика Бенжамена Гриво, сообщает газета Parisien.
В августе 2020 года сообщалось, что адвокат Павленского Яссин Бузру, подал ходатайство с требованием аннулировать выдвинутые обвинения из-за нарушения прав на защиту.
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"Двадцать девятого марта прокуратура Парижа предъявила свое требование. Обвинение требует, чтобы перед судом предстали российский художник Петр Павленский, который взял на себя ответственность за свой поступок, и его подруга Александра де Таддео, которая, со своей стороны, утверждает, что не была в курсе этой инициативы. Дело касается актов посягательства на частную жизнь и распространения без согласия лица документа сексуального характера. Решение о проведении судебного разбирательства находится в руках следственных судей", - сообщает газета в пятницу.
Павленскому 18 февраля 2020 года были предъявлены обвинения по делу о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео. После распространения интимных видео в середине февраля кандидат от президентской партии "Вперед, республика" снялся с выборов мэра Парижа. Гриво подал жалобу на "вмешательство в личную жизнь". Согласно французскому законодательству, за распространение видео сексуального характера без разрешения автора может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.
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