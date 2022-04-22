Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двенадцать расположенных в Липецкой области памятников архитектуры принимают участие в федеральном проекте "Консервация", цель которого - спасение аварийных объектов архитектурного наследия России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в числе липецких объектов – дом физика и математика Сергея Чаплыгина в городе, названном его именем, колокольня и церковь Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района, а также ряд объектов в Задонском, Усманском, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах.
Всего в проекте "Консервация" участвует 56 памятников архитектуры в разных регионах страны, на спасение которых из федерального бюджета выделены 577 миллионов рублей.
По словам Артамонова, к работе в Липецкой области подрядчик планирует приступить уже в ближайшее время. Будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы, которые закончатся весной следующего года.
"Липецкая область, ее культура, природа, духовное наследие предков являются неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений", – отметил Артамонов.