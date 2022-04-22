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Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области - РИА Новости, 22.04.2022
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Липецкая область
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Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области
Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области - РИА Новости, 22.04.2022
Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области
Двенадцать расположенных в Липецкой области памятников архитектуры принимают участие в федеральном проекте "Консервация", цель которого - спасение аварийных... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:38
2022-04-22T14:38
липецкая область
липецкая область
добринский район
культура
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двенадцать расположенных в Липецкой области памятников архитектуры принимают участие в федеральном проекте "Консервация", цель которого - спасение аварийных объектов архитектурного наследия России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в числе липецких объектов – дом физика и математика Сергея Чаплыгина в городе, названном его именем, колокольня и церковь Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района, а также ряд объектов в Задонском, Усманском, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах.Всего в проекте "Консервация" участвует 56 памятников архитектуры в разных регионах страны, на спасение которых из федерального бюджета выделены 577 миллионов рублей.По словам Артамонова, к работе в Липецкой области подрядчик планирует приступить уже в ближайшее время. Будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы, которые закончатся весной следующего года.
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липецкая область, добринский район, культура, игорь артамонов
14:38 22.04.2022
 

Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВодонапорная башня в селе Баловнево
Водонапорная башня в селе Баловнево - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двенадцать расположенных в Липецкой области памятников архитектуры принимают участие в федеральном проекте "Консервация", цель которого - спасение аварийных объектов архитектурного наследия России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в числе липецких объектов – дом физика и математика Сергея Чаплыгина в городе, названном его именем, колокольня и церковь Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района, а также ряд объектов в Задонском, Усманском, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах.
Всего в проекте "Консервация" участвует 56 памятников архитектуры в разных регионах страны, на спасение которых из федерального бюджета выделены 577 миллионов рублей.
По словам Артамонова, к работе в Липецкой области подрядчик планирует приступить уже в ближайшее время. Будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы, которые закончатся весной следующего года.
"Липецкая область, ее культура, природа, духовное наследие предков являются неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 15:15Липецкая область
В Ельце Липецкой области восстановят памятник промышленной архитектуры
 
Липецкая областьЛипецкая областьДобринский районКультураИгорь Артамонов
 
 
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