https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784919509.html

Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области

Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области - РИА Новости, 22.04.2022

Двенадцать памятников архитектуры отреставрируют в Липецкой области

Двенадцать расположенных в Липецкой области памятников архитектуры принимают участие в федеральном проекте "Консервация", цель которого - спасение аварийных... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:38

2022-04-22T14:38

2022-04-22T14:38

липецкая область

липецкая область

добринский район

культура

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Двенадцать расположенных в Липецкой области памятников архитектуры принимают участие в федеральном проекте "Консервация", цель которого - спасение аварийных объектов архитектурного наследия России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в числе липецких объектов – дом физика и математика Сергея Чаплыгина в городе, названном его именем, колокольня и церковь Иоанна Предтечи в селе Ивановка Добринского района, а также ряд объектов в Задонском, Усманском, Лебедянском, Данковском и Чаплыгинском районах.Всего в проекте "Консервация" участвует 56 памятников архитектуры в разных регионах страны, на спасение которых из федерального бюджета выделены 577 миллионов рублей.По словам Артамонова, к работе в Липецкой области подрядчик планирует приступить уже в ближайшее время. Будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы, которые закончатся весной следующего года.

https://ria.ru/20220217/elets-1773341727.html

липецкая область

добринский район

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Алёна Пава

липецкая область, добринский район, культура, игорь артамонов