https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784873670.html

В Литве осквернили два памятника советским воинам

В Литве осквернили два памятника советским воинам - РИА Новости, 22.04.2022

В Литве осквернили два памятника советским воинам

Памятники советским воинам в Каунасе и Клайпедском районе были облиты краской, сообщил департамент полиции Литвы. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:49

2022-04-22T11:49

2022-04-22T11:49

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Памятники советским воинам в Каунасе и Клайпедском районе были облиты краской, сообщил департамент полиции Литвы."В Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облит краской памятник жертвам среди военнопленных. Собран материал в соответствии с частью 2 статьи 170 УК Литвы... В Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй памятник 16-й Литовской дивизии облит синей и желтой краской. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.Вице-спикер Сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/germaniya-1784788280.html

https://ria.ru/20220420/tallin-1784587088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, литва, россия, украина, вторая мировая война (1939-1945)