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В освобожденных районах ЛНР активисты проверяют памятники ко Дню Победы - РИА Новости, 22.04.2022
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В освобожденных районах ЛНР активисты проверяют памятники ко Дню Победы
В освобожденных районах ЛНР активисты проверяют памятники ко Дню Победы - РИА Новости, 22.04.2022
В освобожденных районах ЛНР активисты проверяют памятники ко Дню Победы
Активисты движения "Мир Луганщины" проверяют состояние памятников о Великой Отечественной войне и Вечных огней на освобождённой от киевских силовиков территории РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:52
2022-04-22T08:52
в мире
лнр
день победы
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщины" проверяют состояние памятников о Великой Отечественной войне и Вечных огней на освобождённой от киевских силовиков территории Луганской народной республики, многие из них нуждаются в ремонте, а огни не горят, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Во многих освобождённых населённых пунктах &lt;…&gt; многие памятные места находятся в плохом состоянии и Вечный огонь отключен от подачи газа, поэтому активисты решили проверить мемориальные комплексы ко Дню Победы", - рассказала помощник координатора проекта "Мы помним!" Ирина Шмырина.Советник главы Старобельского района Валерий Чайка рассказал активистам, что в районе есть три мемориала с Вечным огнём: в парке Старобельска, у вокзала и в селе Половинкино. Все они были отключены от газоснабжения и последние восемь лет не работали. Сейчас проводятся работы по подключению газа к Вечным огням, на территориях мемориалов наводят порядок."Мы работаем над тем, чтобы на каждом мемориале Вечный огонь зажегся ко Дню Победы… Люди обращались с просьбой зажечь Вечные огни и к прежней власти, но на их обращения не реагировали. Теперь же все будет восстановлено, и мы встретим День Победы достойно", - пообещал Чайка на встрече с активистами.На братской могиле советских воинов в селе Половинкино необходим ремонт. Шмырина рассказала, что там отсутствует конструкция металлической звезды. Также на братской могиле нужно обновить штукатурку, привести в порядок памятную табличку.В Белокуракино у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, Вечный огонь тоже пока что не горит. Начальник административно-хозяйственного отдела администрации Белокуракинского района Юрий Миляев заверил, что сейчас идет подготовка документов для заключения договора на подключение газа.Представители движения проверили также мемориальный комплекс воинам-освободителям в поселке Беловодск. Оказалось, что сейчас Вечный огонь здесь горит, хотя до этого несколько лет подряд его зажигали только на праздники два-три раза в год, рассказала Шмырина.На территории комплекса находятся братская могила и памятник. В братской могиле похоронено 56 советских воинов, их имена написаны на плите."Здесь требуется замена плитки и штукатурка памятника", - резюмировали общественники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/znamya-1784693503.html
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60
в мире, лнр, день победы
08:52 22.04.2022
 
В освобожденных районах ЛНР активисты проверяют памятники ко Дню Победы

В освобожденных районах ЛНР активисты проверяют состояние памятников ко Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПамятник герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко на фоне разрушенных зданий в поселке Смоляниново в ЛНР
Памятник герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко на фоне разрушенных зданий в поселке Смоляниново в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Памятник герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко на фоне разрушенных зданий в поселке Смоляниново в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщины" проверяют состояние памятников о Великой Отечественной войне и Вечных огней на освобождённой от киевских силовиков территории Луганской народной республики, многие из них нуждаются в ремонте, а огни не горят, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Во многих освобождённых населённых пунктах <…> многие памятные места находятся в плохом состоянии и Вечный огонь отключен от подачи газа, поэтому активисты решили проверить мемориальные комплексы ко Дню Победы", - рассказала помощник координатора проекта "Мы помним!" Ирина Шмырина.
Советник главы Старобельского района Валерий Чайка рассказал активистам, что в районе есть три мемориала с Вечным огнём: в парке Старобельска, у вокзала и в селе Половинкино. Все они были отключены от газоснабжения и последние восемь лет не работали. Сейчас проводятся работы по подключению газа к Вечным огням, на территориях мемориалов наводят порядок.
"Мы работаем над тем, чтобы на каждом мемориале Вечный огонь зажегся ко Дню Победы… Люди обращались с просьбой зажечь Вечные огни и к прежней власти, но на их обращения не реагировали. Теперь же все будет восстановлено, и мы встретим День Победы достойно", - пообещал Чайка на встрече с активистами.
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На братской могиле советских воинов в селе Половинкино необходим ремонт. Шмырина рассказала, что там отсутствует конструкция металлической звезды. Также на братской могиле нужно обновить штукатурку, привести в порядок памятную табличку.
В Белокуракино у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, Вечный огонь тоже пока что не горит. Начальник административно-хозяйственного отдела администрации Белокуракинского района Юрий Миляев заверил, что сейчас идет подготовка документов для заключения договора на подключение газа.
Представители движения проверили также мемориальный комплекс воинам-освободителям в поселке Беловодск. Оказалось, что сейчас Вечный огонь здесь горит, хотя до этого несколько лет подряд его зажигали только на праздники два-три раза в год, рассказала Шмырина.
На территории комплекса находятся братская могила и памятник. В братской могиле похоронено 56 советских воинов, их имена написаны на плите.
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"Здесь требуется замена плитки и штукатурка памятника", - резюмировали общественники.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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