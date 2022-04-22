https://ria.ru/20220422/otsrochka-1785027339.html
Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по уплате долга
Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по уплате долга - РИА Новости, 22.04.2022
Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по уплате долга
Россия предоставила Минску отсрочку примерно на год по выплате более 1 миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам, сообщил министр... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:21
2022-04-22T22:21
2022-04-22T23:49
белоруссия
экономика
роман головченко
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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Россия предоставила Минску отсрочку примерно на год по выплате более 1 миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов."Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу.Глава минфина отметил, что это нестандартный ход. "Стандартно – это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. Она нова, но с учетом ситуации вполне адекватна. По сути это рефинансирование, просто за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами. Хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно", - сказал он.Селиверстов заметил, что рефинансировать на западном рынке госдолг в настоящее время у Белоруссии не получится. Министр добавил, что Белоруссия будет пытаться проводить западным кредиторам платежи по займам, но в традиционном формате, в иностранной валюте, не получается из-за ограничений со стороны западных коллег.Селиверстов подчеркнул, что с Россией, которая является основным кредитором для белорусской стороны, у Белоруссии нет проблем по вопросу расчетов по выданным кредитам.Касаясь проводимой работы по переходу Белоруссии и России на расчеты в нацвалютах, белорусский министр отметил, что во многих договорах и ранее было предусмотрено, что "даже если кредит был выдан в валюте, привязан к долларовым ставкам, погашение мы можем осуществлять в российских рублях"."С учетом того, что мы имеем экспорт (доходы от поставок в Россию) в российских рублях, можем рассчитываться за энергоносители в российских рублях и погашать долг перед кредитором, основным кредитором, в его же валюте, - это достаточно удобно, будет большой плюс", - сказал Селиверстов.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Москве 14 марта принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, которые предоставлялись Белоруссии Россией, о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.
https://ria.ru/20220422/defolt-1785028016.html
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белоруссия, экономика, роман головченко
22:21 22.04.2022 (обновлено: 23:49 22.04.2022)
Россия предоставила Белоруссии отсрочку на год по уплате долга
Минфин Белоруссии: Россия предоставила Минску отсрочку на год по уплате долга
МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Россия предоставила Минску отсрочку примерно на год по выплате более 1 миллиарда долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
"Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров", - сказал
министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в пятницу.
Глава минфина отметил, что это нестандартный ход. "Стандартно – это рефинансирование. Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. Она нова, но с учетом ситуации вполне адекватна. По сути это рефинансирование, просто за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами. Хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно", - сказал он.
Селиверстов заметил, что рефинансировать на западном рынке госдолг в настоящее время у Белоруссии
не получится. Министр добавил, что Белоруссия будет пытаться проводить западным кредиторам платежи по займам, но в традиционном формате, в иностранной валюте, не получается из-за ограничений со стороны западных коллег.
Селиверстов подчеркнул, что с Россией
, которая является основным кредитором для белорусской стороны, у Белоруссии нет проблем по вопросу расчетов по выданным кредитам.
Касаясь проводимой работы по переходу Белоруссии и России на расчеты в нацвалютах, белорусский министр отметил, что во многих договорах и ранее было предусмотрено, что "даже если кредит был выдан в валюте, привязан к долларовым ставкам, погашение мы можем осуществлять в российских рублях".
"С учетом того, что мы имеем экспорт (доходы от поставок в Россию) в российских рублях, можем рассчитываться за энергоносители в российских рублях и погашать долг перед кредитором, основным кредитором, в его же валюте, - это достаточно удобно, будет большой плюс", - сказал Селиверстов.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко
заявил, что по итогам переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Москве
14 марта принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, которые предоставлялись Белоруссии Россией, о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.