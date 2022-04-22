https://ria.ru/20220422/osuokhay-1784947987.html

В Якутске более пяти тысяч мужчин станцевали осуохай в поддержку Путина

В Якутске более пяти тысяч мужчин станцевали осуохай в поддержку Путина - РИА Новости, 22.04.2022

В Якутске более пяти тысяч мужчин станцевали осуохай в поддержку Путина

Свыше 5 тысяч мужчин вышли на площадь города Якутска, чтобы участвовать в круговом танце осуохай в поддержку президента и ВС РФ, сообщил глава Якутии Айсен... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:10

2022-04-22T16:10

2022-04-22T16:10

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

общество

владимир путин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Свыше 5 тысяч мужчин вышли на площадь города Якутска, чтобы участвовать в круговом танце осуохай в поддержку президента и ВС РФ, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.Танец осуохай символизирует в Якутии вечный круговорот жизни, ее обновление.Массовый мужской осуохай организовали в пятницу на Комсомольской площади города Якутска. В акции принял участие глава региона. "Сегодня 5500 мужчин Якутии встали в круг танца осуохай в знак поддержки нашего президента и нашей армии", - сказал Николаев.По информации министерства культуры и духовного развития республики, аналогичная акция состоится во всех городах и улусах 27 апреля – в День Республики Саха (Якутия), в честь 100-летнего юбилея ЯАССР.Ранее сообщалось, что Якутская птицефабрика в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, выпустила лимитированную серию патриотических яиц с надписью "#ZaРоссию".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220418/pamyatniki-1784143464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), общество, владимир путин, айсен николаев