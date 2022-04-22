13:31 22.04.2022 (обновлено: 15:39 22.04.2022)
The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"
The Independent: кризис на Украине и милитаризация ЕС стали "золотой лихорадкой" для США
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американские производители оружия получили гигантскую прибыль от кризиса на Украине, однако рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на милитаризацию, пишет The Independent.
Как отмечает автор статьи Эндрю Банкомб, Вашингтон напрямую консультируют компании, продающие управляемые ракеты, системы ПВО, беспилотники и спутники.
"Цена акций таких компаний, как Raytheon Technologies, выросла на 15% за последние шесть месяцев, поскольку они и другие производители оружия участвуют в секретных встречах с Пентагоном, чтобы оценить, как они могут извлечь выгоду из желания Украины и ее президента Владимира Зеленского вооружиться", — заявил журналист.
Эксперт по мировой торговле оружием Уильям Хартунг рассказал изданию, что сейчас речь идет только о первоначальных продажах — самая крупная прибыль у американского военно-промышленного комплекса еще впереди.
"Администрация Байдена потратила более трех миллиардов долларов на помощь Украине в виде оружия, и хотя большая часть этой суммы поступает из текущих запасов, все они будут пополняться по контрактам с Пентагоном. Они также могут заменить часть оружия, поставленного союзниками. И когда Европа начнет тратить больше, американские компании выиграют от этого", — высказался он.
Хартунг раскритиковал главу Raytheon Technologies Грегори Хейса, который считает, что американское оружие защищает демократию. По мнению эксперта, большинство американских оружейников придерживаются исключительно трансакционного подхода и с удовольствием продают оружие в Саудовскую Аравию или Нигерию.
Также The Independent обратила внимание на попытки Пентагона преуменьшить свою роль в мировой милитаризации. Высшее руководство ведомства ранее провело засекреченную встречу с высшими должностными лицами восьми крупнейших производителей оружия: Boeing Defense, Space & Security, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics и Northrop Grumman. На брифинге представитель министерства обороны США Джон Кирби назвал это "обычным запланированным рутинным разговором".
"Администрация Байдена круглосуточно работает над выполнением приоритетных запросов Украины о помощи в сфере безопасности, изымая оружие из запасов США, когда оно доступно, закупая напрямую у промышленности для быстрой поставки на Украину и способствуя передаче оружия от союзников и партнеров, когда их системы лучше подходят для нужд Киева", — ответили в Пентагоне на вопрос The Independent о повестке встречи замминистра обороны Кэтлин Хикс с ведущими оружейными компаниями.
Ранее Джо Байден заявил, что США выделят дополнительные 800 миллионов долларов на военные поставки Украине. Новый пакет включает "десятки" гаубиц и тактические беспилотные летательные аппараты.