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The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку" - РИА Новости, 22.04.2022
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The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"
The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку" - РИА Новости, 22.04.2022
The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"
Американские производители оружия получили гигантскую прибыль от кризиса на Украине, однако рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:31
2022-04-22T15:39
в мире
технологии
владимир зеленский
джон кирби
джо байден
вашингтон (штат)
украина
сша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американские производители оружия получили гигантскую прибыль от кризиса на Украине, однако рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на милитаризацию, пишет The Independent.Как отмечает автор статьи Эндрю Банкомб, Вашингтон напрямую консультируют компании, продающие управляемые ракеты, системы ПВО, беспилотники и спутники."Цена акций таких компаний, как Raytheon Technologies, выросла на 15% за последние шесть месяцев, поскольку они и другие производители оружия участвуют в секретных встречах с Пентагоном, чтобы оценить, как они могут извлечь выгоду из желания Украины и ее президента Владимира Зеленского вооружиться", — заявил журналист.Эксперт по мировой торговле оружием Уильям Хартунг рассказал изданию, что сейчас речь идет только о первоначальных продажах — самая крупная прибыль у американского военно-промышленного комплекса еще впереди."Администрация Байдена потратила более трех миллиардов долларов на помощь Украине в виде оружия, и хотя большая часть этой суммы поступает из текущих запасов, все они будут пополняться по контрактам с Пентагоном. Они также могут заменить часть оружия, поставленного союзниками. И когда Европа начнет тратить больше, американские компании выиграют от этого", — высказался он.Хартунг раскритиковал главу Raytheon Technologies Грегори Хейса, который считает, что американское оружие защищает демократию. По мнению эксперта, большинство американских оружейников придерживаются исключительно трансакционного подхода и с удовольствием продают оружие в Саудовскую Аравию или Нигерию.Также The Independent обратила внимание на попытки Пентагона преуменьшить свою роль в мировой милитаризации. Высшее руководство ведомства ранее провело засекреченную встречу с высшими должностными лицами восьми крупнейших производителей оружия: Boeing Defense, Space &amp; Security, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics и Northrop Grumman. На брифинге представитель министерства обороны США Джон Кирби назвал это "обычным запланированным рутинным разговором"."Администрация Байдена круглосуточно работает над выполнением приоритетных запросов Украины о помощи в сфере безопасности, изымая оружие из запасов США, когда оно доступно, закупая напрямую у промышленности для быстрой поставки на Украину и способствуя передаче оружия от союзников и партнеров, когда их системы лучше подходят для нужд Киева", — ответили в Пентагоне на вопрос The Independent о повестке встречи замминистра обороны Кэтлин Хикс с ведущими оружейными компаниями.Ранее Джо Байден заявил, что США выделят дополнительные 800 миллионов долларов на военные поставки Украине. Новый пакет включает "десятки" гаубиц и тактические беспилотные летательные аппараты.
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в мире, технологии, владимир зеленский, джон кирби, джо байден, вашингтон (штат), украина, сша, министерство обороны сша, raytheon, bae systems
13:31 22.04.2022 (обновлено: 15:39 22.04.2022)
 
The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"

The Independent: кризис на Украине и милитаризация ЕС стали "золотой лихорадкой" для США

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американские производители оружия получили гигантскую прибыль от кризиса на Украине, однако рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на милитаризацию, пишет The Independent.
Как отмечает автор статьи Эндрю Банкомб, Вашингтон напрямую консультируют компании, продающие управляемые ракеты, системы ПВО, беспилотники и спутники.
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"Цена акций таких компаний, как Raytheon Technologies, выросла на 15% за последние шесть месяцев, поскольку они и другие производители оружия участвуют в секретных встречах с Пентагоном, чтобы оценить, как они могут извлечь выгоду из желания Украины и ее президента Владимира Зеленского вооружиться", — заявил журналист.
Эксперт по мировой торговле оружием Уильям Хартунг рассказал изданию, что сейчас речь идет только о первоначальных продажах — самая крупная прибыль у американского военно-промышленного комплекса еще впереди.
"Администрация Байдена потратила более трех миллиардов долларов на помощь Украине в виде оружия, и хотя большая часть этой суммы поступает из текущих запасов, все они будут пополняться по контрактам с Пентагоном. Они также могут заменить часть оружия, поставленного союзниками. И когда Европа начнет тратить больше, американские компании выиграют от этого", — высказался он.
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Хартунг раскритиковал главу Raytheon Technologies Грегори Хейса, который считает, что американское оружие защищает демократию. По мнению эксперта, большинство американских оружейников придерживаются исключительно трансакционного подхода и с удовольствием продают оружие в Саудовскую Аравию или Нигерию.
Также The Independent обратила внимание на попытки Пентагона преуменьшить свою роль в мировой милитаризации. Высшее руководство ведомства ранее провело засекреченную встречу с высшими должностными лицами восьми крупнейших производителей оружия: Boeing Defense, Space & Security, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics и Northrop Grumman. На брифинге представитель министерства обороны США Джон Кирби назвал это "обычным запланированным рутинным разговором".
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"Администрация Байдена круглосуточно работает над выполнением приоритетных запросов Украины о помощи в сфере безопасности, изымая оружие из запасов США, когда оно доступно, закупая напрямую у промышленности для быстрой поставки на Украину и способствуя передаче оружия от союзников и партнеров, когда их системы лучше подходят для нужд Киева", — ответили в Пентагоне на вопрос The Independent о повестке встречи замминистра обороны Кэтлин Хикс с ведущими оружейными компаниями.
Ранее Джо Байден заявил, что США выделят дополнительные 800 миллионов долларов на военные поставки Украине. Новый пакет включает "десятки" гаубиц и тактические беспилотные летательные аппараты.
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В миреТехнологииВладимир ЗеленскийДжон КирбиДжо БайденВашингтон (штат)УкраинаСШАМинистерство обороны СШАRaytheonBAE Systems
 
 
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