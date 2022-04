https://ria.ru/20220422/oruzhie-1784902313.html

The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"

The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку" - РИА Новости, 22.04.2022

The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"

Американские производители оружия получили гигантскую прибыль от кризиса на Украине, однако рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:31

2022-04-22T13:31

2022-04-22T15:39

в мире

технологии

владимир зеленский

джон кирби

джо байден

вашингтон (штат)

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770797177_0:67:2237:1325_1920x0_80_0_0_33d149ad762c5774c8115296dda5b447.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американские производители оружия получили гигантскую прибыль от кризиса на Украине, однако рассчитывают на еще большую выгоду из-за европейского тренда на милитаризацию, пишет The Independent.Как отмечает автор статьи Эндрю Банкомб, Вашингтон напрямую консультируют компании, продающие управляемые ракеты, системы ПВО, беспилотники и спутники."Цена акций таких компаний, как Raytheon Technologies, выросла на 15% за последние шесть месяцев, поскольку они и другие производители оружия участвуют в секретных встречах с Пентагоном, чтобы оценить, как они могут извлечь выгоду из желания Украины и ее президента Владимира Зеленского вооружиться", — заявил журналист.Эксперт по мировой торговле оружием Уильям Хартунг рассказал изданию, что сейчас речь идет только о первоначальных продажах — самая крупная прибыль у американского военно-промышленного комплекса еще впереди."Администрация Байдена потратила более трех миллиардов долларов на помощь Украине в виде оружия, и хотя большая часть этой суммы поступает из текущих запасов, все они будут пополняться по контрактам с Пентагоном. Они также могут заменить часть оружия, поставленного союзниками. И когда Европа начнет тратить больше, американские компании выиграют от этого", — высказался он.Хартунг раскритиковал главу Raytheon Technologies Грегори Хейса, который считает, что американское оружие защищает демократию. По мнению эксперта, большинство американских оружейников придерживаются исключительно трансакционного подхода и с удовольствием продают оружие в Саудовскую Аравию или Нигерию.Также The Independent обратила внимание на попытки Пентагона преуменьшить свою роль в мировой милитаризации. Высшее руководство ведомства ранее провело засекреченную встречу с высшими должностными лицами восьми крупнейших производителей оружия: Boeing Defense, Space & Security, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics и Northrop Grumman. На брифинге представитель министерства обороны США Джон Кирби назвал это "обычным запланированным рутинным разговором"."Администрация Байдена круглосуточно работает над выполнением приоритетных запросов Украины о помощи в сфере безопасности, изымая оружие из запасов США, когда оно доступно, закупая напрямую у промышленности для быстрой поставки на Украину и способствуя передаче оружия от союзников и партнеров, когда их системы лучше подходят для нужд Киева", — ответили в Пентагоне на вопрос The Independent о повестке встречи замминистра обороны Кэтлин Хикс с ведущими оружейными компаниями.Ранее Джо Байден заявил, что США выделят дополнительные 800 миллионов долларов на военные поставки Украине. Новый пакет включает "десятки" гаубиц и тактические беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20220422/petitsiya-1784836092.html

https://ria.ru/20220421/oruzhie-1784703834.html

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784485216.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784562503.html

вашингтон (штат)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, владимир зеленский, джон кирби, джо байден, вашингтон (штат), украина, сша, министерство обороны сша, raytheon, bae systems