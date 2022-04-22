15:19 22.04.2022 (обновлено: 17:49 22.04.2022)
Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков
Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва военных с Украины на танках
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в Белгородской области
Военнослужащие Вооруженных сил России в Белгородской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 апр — РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской области на танках.
"Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района все спокойно", — написал Перцев в своем Telegram-канале.
В качестве подтверждения чиновник разместил видео главы администрации Журавлевского поселения Анжелики Самойловой.
"В состав поселения входят два населенных пункта — село Журавлевка и село Нехотеевка. Сегодня, 22 апреля, на территории все спокойно, магазины работают в штатном режиме, люди занимаются своими делами, ДНД следит за охраной порядка", — сказала на видео Самойлова.
Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и Луганской Народной Республикой.