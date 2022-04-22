https://ria.ru/20220422/oproverzhenie-1784929636.html

Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков

Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков - РИА Новости, 22.04.2022

Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской области РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:19

2022-04-22T15:19

2022-04-22T17:49

белгородский район

белгородская область

луганская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 апр — РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской области на танках."Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района все спокойно", — написал Перцев в своем Telegram-канале.В качестве подтверждения чиновник разместил видео главы администрации Журавлевского поселения Анжелики Самойловой.Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и Луганской Народной Республикой.

https://ria.ru/20220422/obstrel-1784896748.html

https://ria.ru/20220419/obstrel-1784215613.html

белгородский район

белгородская область

луганская область

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Дарья Буймова

белгородский район, белгородская область, луганская область, происшествия