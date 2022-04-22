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Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков - РИА Новости, 22.04.2022
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Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков
Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков - РИА Новости, 22.04.2022
Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков
Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской области РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:19
2022-04-22T17:49
белгородский район
белгородская область
луганская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 апр — РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской области на танках."Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района все спокойно", — написал Перцев в своем Telegram-канале.В качестве подтверждения чиновник разместил видео главы администрации Журавлевского поселения Анжелики Самойловой.Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и Луганской Народной Республикой.
https://ria.ru/20220422/obstrel-1784896748.html
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белгородский район
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белгородский район, белгородская область, луганская область, происшествия
15:19 22.04.2022 (обновлено: 17:49 22.04.2022)
 
Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва украинских танков

Белгородские власти опровергли фейк о попытке прорыва военных с Украины на танках

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в Белгородской области
Военнослужащие Вооруженных сил России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в Белгородской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 апр — РИА Новости. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком информацию о попытке прорыва украинских военнослужащих на территорию Белгородской области на танках.
"Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района все спокойно", — написал Перцев в своем Telegram-канале.
Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
13:08
Жительница Белгородской области рассказала об обстреле
В качестве подтверждения чиновник разместил видео главы администрации Журавлевского поселения Анжелики Самойловой.

"В состав поселения входят два населенных пункта — село Журавлевка и село Нехотеевка. Сегодня, 22 апреля, на территории все спокойно, магазины работают в штатном режиме, люди занимаются своими делами, ДНД следит за охраной порядка", — сказала на видео Самойлова.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и Луганской Народной Республикой.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области. 19 апреля 2022
19 апреля, 06:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области
 
Белгородский районБелгородская областьЛуганская областьПроисшествия
 
 
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