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Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область - РИА Новости, 22.04.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220422/omsk-1784836419.html
Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область
Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область - РИА Новости, 22.04.2022
Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу прибыл в Омскую область с рабочим визитом, он проведет здесь... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:45
2022-04-22T10:32
экономика
омск
омская область
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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу прибыл в Омскую область с рабочим визитом, он проведет здесь окружное совещание по работе аграриев в условиях санкций, сообщает областное правительство.В рамках встреч полпреда с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем законодательного собрания региона Владимиром Варнавским планируется рассмотреть меры, принимаемые в регионе для обеспечения устойчивого развития экономики, ход исполнения указов и поручений главы государства. Также полпред посетит ряд объектов промышленности и социальной сферы.Первым пунктом программы визита полпреда в Омск стало посещение крупного хлебопекарного предприятия с объёмом производства 190 тысяч изделий в сутки. Полпред и губернатор побывали на одном из трех заводов ОАО "Хлебодар", выпускающего в том числе социально значимые сорта хлебов.В облправительстве отметили, что Омская область ранее приняла решение поддержать хлебопёков дополнительным субсидированием производства социально значимых хлебобулочных изделий. При общей для всех областей ставке субсидии в 2,5 рубля за килограмм хлеба по решению губернатора выделено из областного бюджета ещё 2,5 рубля. Общая сумма выделенной регионом дополнительной поддержки составила 35 миллионов рублей.Серышев и Бурков осмотрели предприятие "Хлебодара" с замкнутым технологическим циклом: побывали в зернохранилище объёмом единовременного хранения на 3,3 тысячи тонн зерна, собственной мельнице компании и в хлебопекарном цехе. Это один из самых современных заводов за Уралом с максимально автоматизированным производством.
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экономика, омск
07:45 22.04.2022 (обновлено: 10:32 22.04.2022)
 
Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

Полпред президента России Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Серышев
Анатолий Серышев - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Серышев. Архивное фото
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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу прибыл в Омскую область с рабочим визитом, он проведет здесь окружное совещание по работе аграриев в условиях санкций, сообщает областное правительство.
В рамках встреч полпреда с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем законодательного собрания региона Владимиром Варнавским планируется рассмотреть меры, принимаемые в регионе для обеспечения устойчивого развития экономики, ход исполнения указов и поручений главы государства. Также полпред посетит ряд объектов промышленности и социальной сферы.
"Под руководством полномочного представителя состоится окружное совещание по вопросам готовности регионов Сибири к проведению весенних полевых работ. В повестке обсуждения – деятельность агропромышленных предприятий в условиях санкционных ограничений, исполнение поручения президента России по доведению бюджетных средств до сельскохозяйственных производителей", - говорится в сообщении.
Первым пунктом программы визита полпреда в Омск стало посещение крупного хлебопекарного предприятия с объёмом производства 190 тысяч изделий в сутки. Полпред и губернатор побывали на одном из трех заводов ОАО "Хлебодар", выпускающего в том числе социально значимые сорта хлебов.
В облправительстве отметили, что Омская область ранее приняла решение поддержать хлебопёков дополнительным субсидированием производства социально значимых хлебобулочных изделий. При общей для всех областей ставке субсидии в 2,5 рубля за килограмм хлеба по решению губернатора выделено из областного бюджета ещё 2,5 рубля. Общая сумма выделенной регионом дополнительной поддержки составила 35 миллионов рублей.
Серышев и Бурков осмотрели предприятие "Хлебодара" с замкнутым технологическим циклом: побывали в зернохранилище объёмом единовременного хранения на 3,3 тысячи тонн зерна, собственной мельнице компании и в хлебопекарном цехе. Это один из самых современных заводов за Уралом с максимально автоматизированным производством.
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