https://ria.ru/20220422/omsk-1784836419.html

Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область - РИА Новости, 22.04.2022

Полпред Серышев прибыл с рабочим визитом в Омскую область

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу прибыл в Омскую область с рабочим визитом, он проведет здесь... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:45

2022-04-22T07:45

2022-04-22T10:32

экономика

омск

омская область

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ОМСК, 22 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу прибыл в Омскую область с рабочим визитом, он проведет здесь окружное совещание по работе аграриев в условиях санкций, сообщает областное правительство.В рамках встреч полпреда с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем законодательного собрания региона Владимиром Варнавским планируется рассмотреть меры, принимаемые в регионе для обеспечения устойчивого развития экономики, ход исполнения указов и поручений главы государства. Также полпред посетит ряд объектов промышленности и социальной сферы.Первым пунктом программы визита полпреда в Омск стало посещение крупного хлебопекарного предприятия с объёмом производства 190 тысяч изделий в сутки. Полпред и губернатор побывали на одном из трех заводов ОАО "Хлебодар", выпускающего в том числе социально значимые сорта хлебов.В облправительстве отметили, что Омская область ранее приняла решение поддержать хлебопёков дополнительным субсидированием производства социально значимых хлебобулочных изделий. При общей для всех областей ставке субсидии в 2,5 рубля за килограмм хлеба по решению губернатора выделено из областного бюджета ещё 2,5 рубля. Общая сумма выделенной регионом дополнительной поддержки составила 35 миллионов рублей.Серышев и Бурков осмотрели предприятие "Хлебодара" с замкнутым технологическим циклом: побывали в зернохранилище объёмом единовременного хранения на 3,3 тысячи тонн зерна, собственной мельнице компании и в хлебопекарном цехе. Это один из самых современных заводов за Уралом с максимально автоматизированным производством.

https://ria.ru/20220421/irtysh-1784736941.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, омск