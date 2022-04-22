США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД
Дипломат Кошелев: США готовят десятки новых ограничительных инициатив против России
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конгрессмены США, несмотря на внутриполитическое противостояние, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы, готовится несколько десятков законопроектов о новых ограничительных мерах в отношении России, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.
"В американском законодательном сообществе нет запроса на улучшение отношений с Россией. При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической партиями, русофобия - это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии существует консенсус", - сказал Кошелев в рамках круглого стола на тему: "Кризис в российско-американских отношениях", организованного Дипломатической академией МИД.
"Десятки законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России еще готовятся в недрах американского законодательного сообщества", - добавил он.