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США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
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США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД
США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД
Конгрессмены США, несмотря на внутриполитическое противостояние, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы, готовится несколько десятков законопроектов... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T04:36
2022-04-22T04:36
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конгрессмены США, несмотря на внутриполитическое противостояние, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы, готовится несколько десятков законопроектов о новых ограничительных мерах в отношении России, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев."В американском законодательном сообществе нет запроса на улучшение отношений с Россией. При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической партиями, русофобия - это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии существует консенсус", - сказал Кошелев в рамках круглого стола на тему: "Кризис в российско-американских отношениях", организованного Дипломатической академией МИД."Десятки законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России еще готовятся в недрах американского законодательного сообщества", - добавил он.
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в мире, россия, сша
04:36 22.04.2022
 
США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД

Дипломат Кошелев: США готовят десятки новых ограничительных инициатив против России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конгрессмены США, несмотря на внутриполитическое противостояние, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы, готовится несколько десятков законопроектов о новых ограничительных мерах в отношении России, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.
"В американском законодательном сообществе нет запроса на улучшение отношений с Россией. При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической партиями, русофобия - это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии существует консенсус", - сказал Кошелев в рамках круглого стола на тему: "Кризис в российско-американских отношениях", организованного Дипломатической академией МИД.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 04:05
Трамп заявил, что США находятся в "самом опасном моменте в истории"
"Десятки законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России еще готовятся в недрах американского законодательного сообщества", - добавил он.
 
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