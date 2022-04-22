https://ria.ru/20220422/ogranicheniya-1784831239.html

США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД

США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022

США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД

Конгрессмены США, несмотря на внутриполитическое противостояние, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы, готовится несколько десятков законопроектов... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T04:36

2022-04-22T04:36

2022-04-22T04:36

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конгрессмены США, несмотря на внутриполитическое противостояние, разделяют общий подход по теме сдерживания Москвы, готовится несколько десятков законопроектов о новых ограничительных мерах в отношении России, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев."В американском законодательном сообществе нет запроса на улучшение отношений с Россией. При наличии колоссальных внутриполитических проблем и того водораздела, который сегодня существует между республиканской и демократической партиями, русофобия - это единственная, пожалуй, тема, по которой на Капитолии существует консенсус", - сказал Кошелев в рамках круглого стола на тему: "Кризис в российско-американских отношениях", организованного Дипломатической академией МИД."Десятки законопроектов о дополнительных ограничениях в отношении России еще готовятся в недрах американского законодательного сообщества", - добавил он.

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша