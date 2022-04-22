https://ria.ru/20220422/obvinenie-1784827277.html

Экстрадированному в США экс-президенту Гондураса предъявили обвинение

Экстрадированному в США экс-президенту Гондураса предъявили обвинение - РИА Новости, 22.04.2022

Экстрадированному в США экс-президенту Гондураса предъявили обвинение

США обвинили экстрадированного из Гондураса бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо в торговле наркотиками и хранении оружия, заявила глава... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T01:40

2022-04-22T01:40

2022-04-22T01:40

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США обвинили экстрадированного из Гондураса бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо в торговле наркотиками и хранении оружия, заявила глава американского антинаркотического ведомства Анна Милгрэм.По ее словам, согласно обвинительному заключению, Эрнандес использовал свой статус, чтобы объединить силы с крупнейшей наркосетью, а полученные деньги, вероятно, использовал на финансирование политических успехов. Она добавила, что Эрнандеса обвиняют в использовании правоохранителей и военных Гондураса для торговли наркотиками, а сам бывший президент якобы лично получал доход от продажи кокаина.Милгрэм заявила, что согласно обвинительному заключению, Эрнандес, предположительно, получал взятки от глав наркокартелей, в том числе миллион долларов от мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу "Эль Чапо" (Коротышка).

https://ria.ru/20211106/narkokartel-1757845248.html

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Максим Горбачев

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