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На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений - РИА Новости, 22.04.2022
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На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений
На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений - РИА Новости, 22.04.2022
На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений
Участок автодороги и шлюзовых сооружений разрушился на Федоровском гидроузле на Кубани, угрозы подтопления жилого массива нет, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:09
2022-04-22T16:22
происшествия
абинский район
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КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Участок автодороги и шлюзовых сооружений разрушился на Федоровском гидроузле на Кубани, угрозы подтопления жилого массива нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видны разрушенные конструкции плотины Федоровского гидроузла. Местные жители на видео утверждают, что обрушение произошло на их глазах."На Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Жертв и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба оперштаба.Отмечается, что на месте уже работают оперативные группы министерства ГО и ЧС края и районные специалисты."По информации министерства, угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не потребуется", - добавляется в релизе.Федоровский гидроузел возведён на большой излучине реки Кубань в 2 километрах от станицы Федоровской, введен в эксплуатацию в 1966 году. Сейчас объект находится в ведении ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз". В состав гидроузла входят водоподъемная железобетонная плотина, судоходный шлюз, рыбоход, рыбоподъемник для пересадки рыбы и канал спрямления.С 2021 года на гидроузле была начата реконструкция, движение по нему было закрыто. В середине марта глава Абинского района Вячеслав Иванов сообщил о выполнении на объекте 50% работ по монтажу несущих балок основания и ведении бетонных работы. Он также отмечал, что гидроузел – это особый режимный федеральный объект, контроль за его реконструкцией самый строгий, а также, что подрядчик взял на себя повышенные обязательства по сокращению сроков проведения работ, но не в ущерб качеству.
https://radiosputnik.ria.ru/20220223/proisshestvie-1774545584.html
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происшествия, абинский район
14:09 22.04.2022 (обновлено: 16:22 22.04.2022)
 
На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений

На Федоровском гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМесто обрушения участка автодороги и шлюзовых сооружений Федоровского гидроузла в районе станицы Федоровской Краснодарского края. 22 апреля 2022
Место обрушения участка автодороги и шлюзовых сооружений Федоровского гидроузла в районе станицы Федоровской Краснодарского края. 22 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Место обрушения участка автодороги и шлюзовых сооружений Федоровского гидроузла в районе станицы Федоровской Краснодарского края. 22 апреля 2022
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КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Участок автодороги и шлюзовых сооружений разрушился на Федоровском гидроузле на Кубани, угрозы подтопления жилого массива нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видны разрушенные конструкции плотины Федоровского гидроузла. Местные жители на видео утверждают, что обрушение произошло на их глазах.
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"На Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Жертв и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба оперштаба.
Отмечается, что на месте уже работают оперативные группы министерства ГО и ЧС края и районные специалисты.
"По информации министерства, угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не потребуется", - добавляется в релизе.
Федоровский гидроузел возведён на большой излучине реки Кубань в 2 километрах от станицы Федоровской, введен в эксплуатацию в 1966 году. Сейчас объект находится в ведении ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз". В состав гидроузла входят водоподъемная железобетонная плотина, судоходный шлюз, рыбоход, рыбоподъемник для пересадки рыбы и канал спрямления.
С 2021 года на гидроузле была начата реконструкция, движение по нему было закрыто. В середине марта глава Абинского района Вячеслав Иванов сообщил о выполнении на объекте 50% работ по монтажу несущих балок основания и ведении бетонных работы. Он также отмечал, что гидроузел – это особый режимный федеральный объект, контроль за его реконструкцией самый строгий, а также, что подрядчик взял на себя повышенные обязательства по сокращению сроков проведения работ, но не в ущерб качеству.
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