https://ria.ru/20220422/obrushenie-1784911882.html

На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений

На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений - РИА Новости, 22.04.2022

На гидроузле на Кубани обрушился участок автодороги и шлюзовых сооружений

Участок автодороги и шлюзовых сооружений разрушился на Федоровском гидроузле на Кубани, угрозы подтопления жилого массива нет, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:09

2022-04-22T14:09

2022-04-22T16:22

происшествия

абинский район

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КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Участок автодороги и шлюзовых сооружений разрушился на Федоровском гидроузле на Кубани, угрозы подтопления жилого массива нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видны разрушенные конструкции плотины Федоровского гидроузла. Местные жители на видео утверждают, что обрушение произошло на их глазах."На Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Жертв и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба оперштаба.Отмечается, что на месте уже работают оперативные группы министерства ГО и ЧС края и районные специалисты."По информации министерства, угрозы подтопления жилого массива нет, эвакуация жителей района не потребуется", - добавляется в релизе.Федоровский гидроузел возведён на большой излучине реки Кубань в 2 километрах от станицы Федоровской, введен в эксплуатацию в 1966 году. Сейчас объект находится в ведении ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз". В состав гидроузла входят водоподъемная железобетонная плотина, судоходный шлюз, рыбоход, рыбоподъемник для пересадки рыбы и канал спрямления.С 2021 года на гидроузле была начата реконструкция, движение по нему было закрыто. В середине марта глава Абинского района Вячеслав Иванов сообщил о выполнении на объекте 50% работ по монтажу несущих балок основания и ведении бетонных работы. Он также отмечал, что гидроузел – это особый режимный федеральный объект, контроль за его реконструкцией самый строгий, а также, что подрядчик взял на себя повышенные обязательства по сокращению сроков проведения работ, но не в ущерб качеству.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/proisshestvie-1774545584.html

https://ria.ru/20220421/angar-1784650548.html

абинский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, абинский район