https://ria.ru/20220422/obekty-1784854984.html

Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине

Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине

Российские артиллерийские и ракетные подразделения за минувшую ночь поразили более 1,2 тысячи украинских военных объектов, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:45

2022-04-22T10:45

2022-04-22T11:23

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские артиллерийские и ракетные подразделения за минувшую ночь поразили более 1,2 тысячи украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.В свою очередь, Воздушно-космические силы нанесли удары высокоточными ракетами по трем объектам, уничтожив ЗРК С-300, 23 единицы бронетехники и автомобилей, а также до 80 боевиков.Кроме того, самолет российской авиации высокоточной ракетой "воздух — воздух" сбил украинский беспилотник. Еще семь дронов уничтожили средства ПВО. Помимо этого, в районе населенного пункта Донецкое ЗРК Бук-М3 сбил в воздухе украинскую тактическую ракету "Точка-У"."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники", — добавил Конашенков.Также в районе станции Мелиоративное ударом высокоточной ракеты "Калибр" удалось ликвидировать до батальона украинских военных с вооружением и военной техникой.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. К 25 марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина