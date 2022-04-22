10:45 22.04.2022 (обновлено: 11:23 22.04.2022)
Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине
Минобороны: российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине
Гаубицы Д-30 под Мариуполем. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские артиллерийские и ракетные подразделения за минувшую ночь поразили более 1,2 тысячи украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника", — заявил генерал-майор.
В свою очередь, Воздушно-космические силы нанесли удары высокоточными ракетами по трем объектам, уничтожив ЗРК С-300, 23 единицы бронетехники и автомобилей, а также до 80 боевиков.
Кроме того, самолет российской авиации высокоточной ракетой "воздух — воздух" сбил украинский беспилотник. Еще семь дронов уничтожили средства ПВО. Помимо этого, в районе населенного пункта Донецкое ЗРК Бук-М3 сбил в воздухе украинскую тактическую ракету "Точка-У".
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Также в районе станции Мелиоративное ударом высокоточной ракеты "Калибр" удалось ликвидировать до батальона украинских военных с вооружением и военной техникой.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. К 25 марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.