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Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки - РИА Новости, 22.04.2022
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Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки
Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки - РИА Новости, 22.04.2022
Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки
Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:14
2022-04-22T18:54
нидерланды
в мире
украина
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра обороны Кайсу Оллонгрен.Оллонгрен сообщила журналистам, что она консультируется со своим немецким коллегой по поводу поставок Украине САУ.Предполагается, что Германия возьмет на себя обучение и материально-техническое обеспечение установок. По словам министра, подготовка займет некоторое время, однако переговоры с ФРГ находятся в завершающей стадии, поэтому она надеется, что скоро сможет принять решение.Во вторник министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров.При этом ранее Нидерланды поставляли Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784954166.html
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нидерланды, в мире, украина
18:14 22.04.2022 (обновлено: 18:54 22.04.2022)
 
Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки

Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: страна планирует поставлять Украине САУ

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Нидерланды планируют поставлять Украине самоходные артиллерийские установки, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра обороны Кайсу Оллонгрен.
Оллонгрен сообщила журналистам, что она консультируется со своим немецким коллегой по поводу поставок Украине САУ.
Предполагается, что Германия возьмет на себя обучение и материально-техническое обеспечение установок. По словам министра, подготовка займет некоторое время, однако переговоры с ФРГ находятся в завершающей стадии, поэтому она надеется, что скоро сможет принять решение.
Во вторник министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды будут поставлять Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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При этом ранее Нидерланды поставляли Киеву только военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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