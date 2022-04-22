В Нидерландах назвали сроки отказа от российского газа, нефти и угля
Правительство Нидерландов откажется от закупок российского газа, нефти и угля к концу года
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года, заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.
По словам министра, за счет экономии энергии и импорта сжиженного газа (СПГ) из других стран "Нидерланды смогут заменить весь российский газ до конца этого года". Кабмин также откажется и от российских нефти и угля.
"Мы больше не хотим финансировать российскую военную машину за счет наших газовых и нефтяных контрактов", - цитирует Йеттена голландское издание Algeemen Dagblad.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.