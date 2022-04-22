https://ria.ru/20220422/neyasyt-1784845810.html

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть - РИА Новости, 22.04.2022

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть

В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть, этот вид уникален среди сов своим образом жизни, так как охотится преимущественно в сумерках, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:41

2022-04-22T09:41

2022-04-22T09:41

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общество

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть, этот вид уникален среди сов своим образом жизни, так как охотится преимущественно в сумерках, сообщили в пресс-службе зоопарка.Отмечается, что сова с детства росла у кипера, который ее выходил."Она – из по-настоящему спасенных совят. К сожалению, нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно", - говорится в сообщении.Несколько лет сова жила в квартире, однако из-за некоторых обстоятельств ей не стало хватать места для комфортной жизни. Поэтому она переселилась на совиную территорию "Фауны России", подчеркнули в зоопарке."Сейчас наша героиня живет вместе с другими неясытями: одной длиннохвостой и двумя обыкновенными, а также с болотной совой. Отношения в группе дружелюбные, но не сильно теплые. Во-первых, совы в целом не слишком социальны. Во-вторых, дает о себе знать привычка к людям", – приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.В зоопарке рассказали, что любимые игрушки неясыти - плотные мячики. "И белогрудые ежи, снующие понизу – на них очень весело сбрасывать мышей из рациона", - пояснили в зоопарке.

https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, светлана акулова, московский зоопарк, москва