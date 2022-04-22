В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть
В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть, уникальную сову спасли из дикой природы
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Московском зоопарке появилась бородатая неясыть, этот вид уникален среди сов своим образом жизни, так как охотится преимущественно в сумерках, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Отмечается, что сова с детства росла у кипера, который ее выходил.
"Она – из по-настоящему спасенных совят. К сожалению, нельзя было вернуть в природу сразу, а выхаживание было долгим. В результате птица привыкла к людям – и выпускать ее было просто опасно", - говорится в сообщении.
Несколько лет сова жила в квартире, однако из-за некоторых обстоятельств ей не стало хватать места для комфортной жизни. Поэтому она переселилась на совиную территорию "Фауны России", подчеркнули в зоопарке.
"Сейчас наша героиня живет вместе с другими неясытями: одной длиннохвостой и двумя обыкновенными, а также с болотной совой. Отношения в группе дружелюбные, но не сильно теплые. Во-первых, совы в целом не слишком социальны. Во-вторых, дает о себе знать привычка к людям", – приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
В зоопарке рассказали, что любимые игрушки неясыти - плотные мячики. "И белогрудые ежи, снующие понизу – на них очень весело сбрасывать мышей из рациона", - пояснили в зоопарке.