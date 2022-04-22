https://ria.ru/20220422/moskva-1784991153.html
В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах
В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах - РИА Новости, 22.04.2022
В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах
В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:27
2022-04-22T18:27
2022-04-22T18:27
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Подготовлены дополнительные силы дежурств в особо опасных местах, где могут быть возгорания. Москвичи любят территорию ТиНАО, прибывают сюда для отдыха, тут большое количество водоемов. Необходимо обеспечить жизнедеятельность так, чтобы не было потом возгораний", - сказал Бирюков на учениях по ликвидации возгораний природных пожаров.Он уточнил, что в новой Москве в местах отдыха будут дежурить около 40 единиц поливомоечной техники, необходимой для тушения пожаров.Кроме того, в этом году для выявления возгораний и оперативной реакции привлекут вертолетную технику, которая будет дежурить круглосуточно. "Также будем использовать беспилотники и патрули", - указал заммэра.
https://realty.ria.ru/20220422/mosgaz-1784851023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы