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В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах - РИА Новости, 22.04.2022
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В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах
В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах - РИА Новости, 22.04.2022
В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах
В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:27
2022-04-22T18:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Подготовлены дополнительные силы дежурств в особо опасных местах, где могут быть возгорания. Москвичи любят территорию ТиНАО, прибывают сюда для отдыха, тут большое количество водоемов. Необходимо обеспечить жизнедеятельность так, чтобы не было потом возгораний", - сказал Бирюков на учениях по ликвидации возгораний природных пожаров.Он уточнил, что в новой Москве в местах отдыха будут дежурить около 40 единиц поливомоечной техники, необходимой для тушения пожаров.Кроме того, в этом году для выявления возгораний и оперативной реакции привлекут вертолетную технику, которая будет дежурить круглосуточно. "Также будем использовать беспилотники и патрули", - указал заммэра.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
18:27 22.04.2022
 

В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Подготовлены дополнительные силы дежурств в особо опасных местах, где могут быть возгорания. Москвичи любят территорию ТиНАО, прибывают сюда для отдыха, тут большое количество водоемов. Необходимо обеспечить жизнедеятельность так, чтобы не было потом возгораний", - сказал Бирюков на учениях по ликвидации возгораний природных пожаров.
Сотрудник Мосгаза - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
10:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичам рассказали, для чего в городе меняют цокольный газовый ввод
Он уточнил, что в новой Москве в местах отдыха будут дежурить около 40 единиц поливомоечной техники, необходимой для тушения пожаров.
Кроме того, в этом году для выявления возгораний и оперативной реакции привлекут вертолетную технику, которая будет дежурить круглосуточно. "Также будем использовать беспилотники и патрули", - указал заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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