https://ria.ru/20220422/moskva-1784991153.html

В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах

В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах - РИА Новости, 22.04.2022

В новой Москве будут дополнительно дежурить в пожароопасных местах

В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:27

2022-04-22T18:27

2022-04-22T18:27

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В новой Москве подготовлены силы для организации дополнительных дежурств в пожароопасных местах, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Подготовлены дополнительные силы дежурств в особо опасных местах, где могут быть возгорания. Москвичи любят территорию ТиНАО, прибывают сюда для отдыха, тут большое количество водоемов. Необходимо обеспечить жизнедеятельность так, чтобы не было потом возгораний", - сказал Бирюков на учениях по ликвидации возгораний природных пожаров.Он уточнил, что в новой Москве в местах отдыха будут дежурить около 40 единиц поливомоечной техники, необходимой для тушения пожаров.Кроме того, в этом году для выявления возгораний и оперативной реакции привлекут вертолетную технику, которая будет дежурить круглосуточно. "Также будем использовать беспилотники и патрули", - указал заммэра.

https://realty.ria.ru/20220422/mosgaz-1784851023.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы