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ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях - РИА Новости, 22.04.2022
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ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях
ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях - РИА Новости, 22.04.2022
ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях
Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:11
2022-04-22T18:11
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев."Находится на этапе реализации. Уже начали эту процедуру по той же схеме с участием Генеральной прокуратуры", - сказал он в ответ на вопрос, на каком этапе работа по блокировке мошеннических объявлений в соцсетях.С декабря прошлого года в России вступил в силу закон, который дает ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. Это позволило ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то теперь достаточно двух-трех дней.
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, общество
18:11 22.04.2022
 
ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях

Зампред ЦБ Зубарев: Банк России начал работу по блокировке мошенников в соцсетях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев.
"Находится на этапе реализации. Уже начали эту процедуру по той же схеме с участием Генеральной прокуратуры", - сказал он в ответ на вопрос, на каком этапе работа по блокировке мошеннических объявлений в соцсетях.
С декабря прошлого года в России вступил в силу закон, который дает ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. Это позволило ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то теперь достаточно двух-трех дней.
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ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МошенничествоОбщество
 
 
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