https://ria.ru/20220422/moshenniki-1784985480.html

ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях

ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях - РИА Новости, 22.04.2022

ЦБ начал работу по блокировке мошенников в соцсетях

Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:11

2022-04-22T18:11

2022-04-22T18:11

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Банк России начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев."Находится на этапе реализации. Уже начали эту процедуру по той же схеме с участием Генеральной прокуратуры", - сказал он в ответ на вопрос, на каком этапе работа по блокировке мошеннических объявлений в соцсетях.С декабря прошлого года в России вступил в силу закон, который дает ЦБ полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. Это позволило ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то теперь достаточно двух-трех дней.

https://ria.ru/20220422/otvetstvennost-1784832764.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, общество