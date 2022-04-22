https://ria.ru/20220422/moldaviya-1784943039.html

Молдавская оппозиция выразила желание продолжить протесты

Молдавская оппозиция выразила желание продолжить протесты - РИА Новости, 22.04.2022

Молдавская оппозиция выразила желание продолжить протесты

Власти Молдавии своими действиями провоцируют людей выходить на улицы, поэтому оппозиция намерена продолжить протесты, несмотря на то, что в стране действует... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:52

2022-04-22T15:52

2022-04-22T16:11

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Власти Молдавии своими действиями провоцируют людей выходить на улицы, поэтому оппозиция намерена продолжить протесты, несмотря на то, что в стране действует режим ЧП, заявил на митинге вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.Сторонники оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" в пятницу провели акцию протеста у здания администрации президента Молдавии в Кишиневе, выступая против диктатуры, роста цен и давления на оппозицию. Участники протеста принесли с собой флаги Молдавии и знамена Победы. Они скандировали: "Нет диктатуре! Сумасшедшие времена! Долой Майю Санду!". В акции приняли участие и депутаты политического блока."Это власть своими решениями и действиями вывела нас на улицы. Ваши беззакония не пройдут! Мы будем протестовать, мы теперь здесь будем часто, чтобы вам не казалось, что то, что вы творите, останется без ответа. Позор!" - заявил Батрынча, выступая на митинге.По его словам, правители, которые ограничивают свободу граждан, запрещают массовые собрания и лишают граждан права на свое мнение, "отправятся на свалку истории". "От власти до оппозиции всего один шаг, никакой режим ЧП не помешает гражданам протестовать", - подытожил Батрынча.Ранее оппозиция заявляла, что проведет консультации с населением, чтобы решить, стоит ли проводить массовые протесты. Они возмущены запретом георгиевской ленты, планируемым введением запрета на трансляцию российских военно-аналитических и новостных программ и советских фильмов, инфляцией, а также продлением режима ЧП из-за ситуации на Украине. Последней каплей, по мнению оппозиции, стало решение парламента о лишении иммунитета депутата-социалиста Раду Мудряка, поскольку он подозревается в отмывании средств в особо крупных размерах. Соцпартия оценила это как давление на оппозицию.

https://ria.ru/20220418/moldaviya-1784083394.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, кишинев, майя санду