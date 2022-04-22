https://ria.ru/20220422/minnelli-1784710336.html
Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии "Оскар"
Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии "Оскар" - РИА Новости, 22.04.2022
Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии "Оскар"
Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии вручения премии "Оскар". Почему легендарная певица расстроилась, рассказал ее друг пианист Майкл Файнстайн... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T00:38
2022-04-22T00:38
2022-04-22T00:38
культура
лайза миннелли
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии вручения премии "Оскар". Почему легендарная певица расстроилась, рассказал ее друг пианист Майкл Файнстайн. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на "Шоу Джесс Кейгл". По его словам, организаторы подвели Миннелли. У артистки проблемы со спиной, и она согласилась назвать победителя в категории "Лучший фильм", если в тот момент будет находиться в режиссерском кресле. Файстайн утверждает: певица не хотела, чтобы все видели, как она хромает и беспокоились о ней. Но за несколько минут до ее выхода на сцену ей сказали, что она будет не в режиссерском кресле, а в инвалидной коляске. The Guardian отмечает, что неизвестно, предполагалось ли изначально, что артистку выкатят на сцену в коляске, а затем пересадят в режиссерское кресло во время рекламы, или она дошла бы до места с чьей-то помощью. Представитель церемонии вручения премии "Оскар" от комментариев отказался. Связаться с пресс-секретарем певицы Page Six не удалось.Лауреата Лайза Миннелли объявляла вместе с Lady Gaga. Им стал фильм "CODA: Ребенок глухих родителей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лайза миннелли, новости культуры, знаменитости, звезды, оскар (премия), lady gaga (стефани джерманотта)
Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии "Оскар"
Друг Лайзы Миннелли объяснил, почему она разочаровалась в прошедшей церемонии "Оскар"
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лайза Миннелли разочаровалась в прошедшей церемонии вручения премии "Оскар". Почему легендарная певица расстроилась, рассказал ее друг пианист Майкл Файнстайн. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на "Шоу Джесс Кейгл".
По его словам, организаторы подвели Миннелли. У артистки проблемы со спиной, и она согласилась назвать победителя в категории "Лучший фильм", если в тот момент будет находиться в режиссерском кресле.
Файстайн утверждает: певица не хотела, чтобы все видели, как она хромает и беспокоились о ней.
Но за несколько минут до ее выхода на сцену ей сказали, что она будет не в режиссерском кресле, а в инвалидной коляске.
"Лайза нервничала. Поэтому казалось, что она не в себе. Можете себе представить, вас внезапно заставят предстать перед миллионами в том образе, в котором бы вы не хотели, чтобы вас видели?" — делится подробностями Файнстайн.
The Guardian отмечает
, что неизвестно, предполагалось ли изначально, что артистку выкатят на сцену в коляске, а затем пересадят в режиссерское кресло во время рекламы, или она дошла бы до места с чьей-то помощью.
Представитель церемонии вручения премии "Оскар" от комментариев отказался. Связаться с пресс-секретарем певицы Page Six не удалось.
Лауреата Лайза Миннелли объявляла вместе с Lady Gaga. Им стал фильм "CODA: Ребенок глухих родителей".