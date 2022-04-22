Рейтинг@Mail.ru
Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21 - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/mig-21-1784909739.html
Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21
Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21 - РИА Новости, 22.04.2022
Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21
Власти Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые временно не используются министерством обороны страны, заявил... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:03
2022-04-22T14:03
в мире
сергей лавров
владимир путин
украина
румыния
россия
миг-21
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Власти Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые временно не используются министерством обороны страны, заявил председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку.Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов."В зависимости от развития событий на Украине Румыния может это сделать (направить Киеву самолеты МиГ 21 Lancer - ред.)", - сказал Чолаку в эфире телеканала Romania TV, отвечая на вопрос журналистов, будет ли принято решение о помощи Украине самолетами.Он признал, что для этого сначала нужно будет поменять законодательство. Чолаку подчеркнул, что подобные решения не будут приниматься тайно, о них будут открыто рассказывать общественности.Глава парламента напомнил, что у Румынии 650-километровая граница с Украиной и в стране внимательно следят за тем, как развивается ситуация у соседей. По его словам, готовиться к каким-либо действиям "не значит, что Румыния напрямую вступит в этот конфликт".Минобороны Румынии приняло решение с 15 апреля приостановить эксплуатацию самолетов МиГ-21 LanceR, их заменят самолеты F-16.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/oruzhie-1784603116.html
https://ria.ru/20220420/vooruzhenie-1784437438.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_518:567:2492:2048_1920x0_80_0_0_e430099201f278b2e7142b5de2637eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, румыния, россия, миг-21, f-16
14:03 22.04.2022
 
Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21

Председатель палаты депутатов Чолаку: Румыния рассмотрит вопрос передачи Украине МиГ-21

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Власти Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые временно не используются министерством обороны страны, заявил председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку.
Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов.
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 22:19В мире
СМИ: Германия вдвое сократила список экспортных вооружений для Украины
"В зависимости от развития событий на Украине Румыния может это сделать (направить Киеву самолеты МиГ 21 Lancer - ред.)", - сказал Чолаку в эфире телеканала Romania TV, отвечая на вопрос журналистов, будет ли принято решение о помощи Украине самолетами.
Он признал, что для этого сначала нужно будет поменять законодательство. Чолаку подчеркнул, что подобные решения не будут приниматься тайно, о них будут открыто рассказывать общественности.
Глава парламента напомнил, что у Румынии 650-километровая граница с Украиной и в стране внимательно следят за тем, как развивается ситуация у соседей. По его словам, готовиться к каким-либо действиям "не значит, что Румыния напрямую вступит в этот конфликт".
Минобороны Румынии приняло решение с 15 апреля приостановить эксплуатацию самолетов МиГ-21 LanceR, их заменят самолеты F-16.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 11:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В бундесвере выступили против поставок Украине тяжелого вооружения
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 16:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаРумынияРоссияМиГ-21F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала