https://ria.ru/20220422/mig-21-1784909739.html

Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21

Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21 - РИА Новости, 22.04.2022

Румыния рассмотрит возможность передать Украине МиГ-21

Власти Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые временно не используются министерством обороны страны, заявил... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:03

2022-04-22T14:03

2022-04-22T14:03

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Власти Румынии допускают, что в будущем передадут Украине самолеты МиГ-21 Lancer, которые временно не используются министерством обороны страны, заявил председатель румынской палаты депутатов Марчел Чолаку.Ранее издание Romania libera сообщило со ссылкой на министерство обороны, что власти Румынии планируют внести поправки в законодательство, чтобы передать Украине вооружение из государственных резервов."В зависимости от развития событий на Украине Румыния может это сделать (направить Киеву самолеты МиГ 21 Lancer - ред.)", - сказал Чолаку в эфире телеканала Romania TV, отвечая на вопрос журналистов, будет ли принято решение о помощи Украине самолетами.Он признал, что для этого сначала нужно будет поменять законодательство. Чолаку подчеркнул, что подобные решения не будут приниматься тайно, о них будут открыто рассказывать общественности.Глава парламента напомнил, что у Румынии 650-километровая граница с Украиной и в стране внимательно следят за тем, как развивается ситуация у соседей. По его словам, готовиться к каким-либо действиям "не значит, что Румыния напрямую вступит в этот конфликт".Минобороны Румынии приняло решение с 15 апреля приостановить эксплуатацию самолетов МиГ-21 LanceR, их заменят самолеты F-16.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/oruzhie-1784603116.html

https://ria.ru/20220420/vooruzhenie-1784437438.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, румыния, россия, миг-21, f-16