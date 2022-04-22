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В Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка - РИА Новости, 22.04.2022
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В Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка
В Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка - РИА Новости, 22.04.2022
В Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка
В российской столице накануне состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка. В его рамках прошла презентация книг "Волшебство китайской... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:03
2022-04-22T14:03
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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В российской столице накануне состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка. В его рамках прошла презентация книг "Волшебство китайской бумажной вырезки" и “Мудрость китайских иероглифов”．День китайского языка был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков ООН.Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй выступил с видеообращением, отметив, что изучение и распространение китайского и русского языков в Китае и России имеет большое значение для содействия здоровому и стабильному развитию отношений между двумя странами, углубления и развития дружбы между двумя народами.Во время презентации своей новой книги "Волшебство китайской бумажной вырезки" кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Отдела эстетического воспитания детей и юношества Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, коллекционер и эксперт по китайской народной игрушке Ирина Захарова поделилась своим опытом посещения народных мастеров на севере Китая и знакомства с китайским народным искусством во время работы и жизни в КНР. И. Захарова рассказала, что книга представляет собой сказку о путешествии девочки Маруси в Китай, в провинцию Шэньси, в гости к известной потомственной мастерице бумажной вырезки. По бумажным узорам Маруся знакомится с китайскими мифологическими сюжетами и народными обычаями, сказками и загадками, иероглифами и стоящими за ними понятиями и постепенно начинает лучше понимать красоту и разнообразие культуры Китая.Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Алексей Алексахин познакомил читателей с книгой “Мудрость китайских иероглифов”，которая посвящена этимологии китайских иероглифов от эпохи раннего неолита до наших дней. По словам китаиста, иероглифы тесно связаны с китайской культурой и философией.В мероприятии также приняли участие директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Дмитрий Мезенцев, бывший заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров.Организаторами выступили международная издательская компания “Шанс” и Ассоциация развития синологии. Основатель компании "Шанс" Му Пин рассказал о своем первоначальном намерении издавать книги на китайскую тематику, отметив, что "Шанс" издает книги на русском, казахском, киргизском, узбекском, белорусском и украинском языках. Он выразил надежду на то, что выпущенные компанией книги будут содействовать межэтническим и межкультурным обменам.
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353
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россия, китай
14:03 22.04.2022
 

В Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка

© РИА Новости / Руслан КривобокИзучение китайского языка
Изучение китайского языка - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В российской столице накануне состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню китайского языка. В его рамках прошла презентация книг "Волшебство китайской бумажной вырезки" и “Мудрость китайских иероглифов”．
День китайского языка был учрежден ООН для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков ООН.
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Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй выступил с видеообращением, отметив, что изучение и распространение китайского и русского языков в Китае и России имеет большое значение для содействия здоровому и стабильному развитию отношений между двумя странами, углубления и развития дружбы между двумя народами.
Во время презентации своей новой книги "Волшебство китайской бумажной вырезки" кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Отдела эстетического воспитания детей и юношества Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, коллекционер и эксперт по китайской народной игрушке Ирина Захарова поделилась своим опытом посещения народных мастеров на севере Китая и знакомства с китайским народным искусством во время работы и жизни в КНР. И. Захарова рассказала, что книга представляет собой сказку о путешествии девочки Маруси в Китай, в провинцию Шэньси, в гости к известной потомственной мастерице бумажной вырезки. По бумажным узорам Маруся знакомится с китайскими мифологическими сюжетами и народными обычаями, сказками и загадками, иероглифами и стоящими за ними понятиями и постепенно начинает лучше понимать красоту и разнообразие культуры Китая.
Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Алексей Алексахин познакомил читателей с книгой “Мудрость китайских иероглифов”，которая посвящена этимологии китайских иероглифов от эпохи раннего неолита до наших дней. По словам китаиста, иероглифы тесно связаны с китайской культурой и философией.
В мероприятии также приняли участие директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Дмитрий Мезенцев, бывший заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров.
Организаторами выступили международная издательская компания “Шанс” и Ассоциация развития синологии. Основатель компании "Шанс" Му Пин рассказал о своем первоначальном намерении издавать книги на китайскую тематику, отметив, что "Шанс" издает книги на русском, казахском, киргизском, узбекском, белорусском и украинском языках. Он выразил надежду на то, что выпущенные компанией книги будут содействовать межэтническим и межкультурным обменам.
 
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