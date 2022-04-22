https://ria.ru/20220422/medikamenty-1784833724.html

ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года

ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года - РИА Новости, 22.04.2022

ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года

Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС)... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T06:19

2022-04-22T06:19

2022-04-22T06:20

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.По его словам, основными поставщиками медикаментов в РФ являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. "Наиболее дорогостоящие лекарства к нам поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады", - добавил он.Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств в Россию. Однако в связи с событиями на Украине и возникшими на их фоне логистическими трудностями многие фармацевтические компании так или иначе изменили свое присутствие на российском рынке. Так, французская Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Японская Takeda Pharmaceutical Company временно отказалась от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций. Немецкая компания Bayer, в свою очередь, заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в России, но продолжит поставлять лекарства.В то же время производители медицинского оборудования Philips и General Electric сообщили, что остаются в России. Компания Siemens собиралась остановить экспорт медицинского оборудования, но позже заявила, что всё же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг.

https://ria.ru/20220420/lekarstva-1784574615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, германия, экономика, здоровье - общество, общество