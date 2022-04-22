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ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года - РИА Новости, 22.04.2022
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ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года
ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года - РИА Новости, 22.04.2022
ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года
Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС)... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:19
2022-04-22T06:20
россия
сша
германия
экономика
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.По его словам, основными поставщиками медикаментов в РФ являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. "Наиболее дорогостоящие лекарства к нам поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады", - добавил он.Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств в Россию. Однако в связи с событиями на Украине и возникшими на их фоне логистическими трудностями многие фармацевтические компании так или иначе изменили свое присутствие на российском рынке. Так, французская Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Японская Takeda Pharmaceutical Company временно отказалась от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций. Немецкая компания Bayer, в свою очередь, заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в России, но продолжит поставлять лекарства.В то же время производители медицинского оборудования Philips и General Electric сообщили, что остаются в России. Компания Siemens собиралась остановить экспорт медицинского оборудования, но позже заявила, что всё же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг.
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россия, сша, германия, экономика, здоровье - общество, общество
06:19 22.04.2022 (обновлено: 06:20 22.04.2022)
 
ФТС заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне прошлого года

Глава ФТС Булавин: импорт медикаментов из ЕС и США сохраняется на уровне прошлого года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объем импорта медикаментов в Россию из Евросоюза и США пока сохраняется на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
"Пока объем импорта медикаментов из Евросоюза и США сохраняется на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что лекарства не находятся под санкциями. В апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарственных средств и изделий медицинского назначения", - сказал Булавин.
По его словам, основными поставщиками медикаментов в РФ являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. "Наиболее дорогостоящие лекарства к нам поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады", - добавил он.
Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств в Россию. Однако в связи с событиями на Украине и возникшими на их фоне логистическими трудностями многие фармацевтические компании так или иначе изменили свое присутствие на российском рынке. Так, французская Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Японская Takeda Pharmaceutical Company временно отказалась от проведения новых клинических испытаний в России и новых инвестиций. Немецкая компания Bayer, в свою очередь, заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в России, но продолжит поставлять лекарства.
В то же время производители медицинского оборудования Philips и General Electric сообщили, что остаются в России. Компания Siemens собиралась остановить экспорт медицинского оборудования, но позже заявила, что всё же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг.
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