https://ria.ru/20220422/mariupol-1784820773.html

Минобороны опубликовало документы об освобождении Мариуполя в 1943 году

Минобороны опубликовало документы об освобождении Мариуполя в 1943 году - РИА Новости, 22.04.2022

Минобороны опубликовало документы об освобождении Мариуполя в 1943 году

Минобороны РФ запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел "Мариуполь. Освобождение", посвященный одному из важных эпизодов Донбасской... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T00:08

2022-04-22T00:08

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Минобороны РФ запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел "Мариуполь. Освобождение", посвященный одному из важных эпизодов Донбасской операции 1943 года.В ходе Великой Отечественной войны 10 сентября 1943 года в рамках Донбасской операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден город Мариуполь. В разделе представлены оперативные документы советского командования, раскрывающие замысел операций, в том числе мариупольского десанта, журналы боевых частей и соединений, наградные материалы.Также представлены сведения "о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослужащих Красной Армии, свидетельствующий о кровавой преемственности между тогдашними нацистами и сегодняшними украинскими радикалами", отмечают в Минобороны.В частности, отмечают в ведомстве, согласно акту о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в период с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года, "гитлеровцы, как и современные украинские националисты, часть своих кровавых свирепых акций проводили с целью дискредитации советских воинов-освободителей".Так, в документе указано, что в первый день оккупации, 8 октября 1941 года, части эсэсовцев захватили 26 первых попавшихся им граждан и в центре города во дворе здания бывшего НКВД замучили их. "Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала. Через 13 дней эти трупы раскопали и показывали населению под видом жертв НКВД. Так погибли граждане Левин, Коган, Аливанов и другие", - сказано в материале.В министерстве обороны также отмечают, что "нередко немецкие пропагандисты для создания фейков проводили жестокие манипуляции над мирными гражданами, точно так же в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ".По данным акта, мирным жителям фашистами было объявлено, что из Ростова идут русские военнопленные и мариупольцы могут забрать своих опознанных родственников. "Тысячи жителей вышли встречать военнопленных в надежде увидеть кого-либо из близких им людей. Но вместо военнопленных подошли немецко-фашистские войска. Фашистские кинооператоры в это время засняли все на пленку как "встречу русским населением немецких войск", - говорится в материале.В период оккупации фашисты убивали стариков, женщин и детей, издевались над советскими гражданами, проводили массовые расстрелы, грабили население. Спасаясь бегством от наступающей Красной Армии, оставляли после себя выжженную землю. "Перед бегством фашистские звери сознательно сожгли и разрушили город. Специальные отряды факельщиков с 7 по 10 сентября 1943 года жгли и взрывали все общественные и частные здания", - сказано в документе.Последствия их злодеяний также зафиксированы на опубликованных в разделе фотоснимках. На двух представленных фотографиях изображены разрушенная школа в Мариуполе, которую немцы подорвали при отступлении из города, и взорванный ими водоочистительный цех завода Ильича. На третьей, изъятой у фашистского офицера, показаны трупы истерзанных пленных красноармейцев.В другой части акта о зверствах рассказывается, что в момент высадки советского десанта около ялтовской дороги немецкие факельщики бросили свои машины и в панике рассыпались к домам. "Заметив сидящих в ямах старух и детей, звери расстреляли их из автомата. В числе многих убитых – Георгий Мирошников, мастер портовых мастерских, тяжело ранены его двое детей, жена бухгалтера мастерских Вернера и ее домашняя работница с двухлетним ребенком", - указывается в документе.Как подчеркивают в Минобороны РФ, "сегодняшние их украинские последователи не изменяют таким преступным приемам и точно так же, отступая под напором российских войск, освобождающих Мариуполь, прячутся за спинами мирных граждан и вымещают собственную злость на беззащитных людей, не жалея ни детей, ни женщин".В Минобороны указывают, что большой успех операции складывался из самоотверженности и отваги советских бойцов.Минер старшина 2-й статьи Николай Кожевников при десантировании морской пехоты первым спрыгнул в воду, принял сходню с катера и держал ее на плечах до полной высадки управления десанта, указывается в наградном листе. "После высадки товарищ Кожевников сразу же вернулся на свой боевой пост и в мокрой одежде подавлял огневые точки противника из автомата "Эрликон". При возвращении с боевого задания катер несколько раз подвергался атакам вражеской авиации. Товарищ Кожевников своевременно открывал огонь из автомата "Эрликон" и меткой стрельбой срывал атаки противника", - сообщается в документе.В другом наградном листе указывается, что сапер красноармеец Андрей Ледовский за период боевых действий полка от города Мариуполя до села Новоалексеевка Запорожской области с 11 сентября по 18 сентября 1943 года снял 54 противотанковые мины, из них 20 мин – неизвлекаемых. "16.09.43 года на марше полка, действуя в инженерной разведке, встретился с группой противника, не растерялся – убил трех немцев и одного взял в плен, который вместе с документами был доставлен в штаб дивизии", - сообщается в документе.Как указывают в ведомстве, сегодня боевые традиции солдат РККА продолжают их потомки – российские военнослужащие, которые в настоящее время, освобождая Украину от неонацизма, так же совершают подвиги.Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Мариуполя, о зверствах фашистов в отношении мариупольцев, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории, подчеркивают в министерстве.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784487357.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784533369.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784808220.html

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мариуполь, россия, общество, в мире, украина