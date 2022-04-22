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ЦБ выявил манипуляции акциями через группы в Telegram - РИА Новости, 22.04.2022
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ЦБ выявил манипуляции акциями через группы в Telegram
ЦБ выявил манипуляции акциями через группы в Telegram - РИА Новости, 22.04.2022
ЦБ выявил манипуляции акциями через группы в Telegram
ЦБ РФ установил факты манипулирования рынком через группы в мессенджере Telegram на организованных торгах обыкновенными акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:18
2022-04-22T13:18
центральный банк рф (цб рф)
экономика
валерий лях
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ЦБ РФ установил факты манипулирования рынком через группы в мессенджере Telegram на организованных торгах обыкновенными акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" в период со 2 марта по 5 марта 2021 года, сообщил регулятор."В марте 2021 года Банк России зафиксировал в нескольких группах ("Успешный Трейдер", Rocket Ru, Russia Wall Street Bets) мессенджера Telegram информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к совершению сделок. Целью такой активности было изменение рыночной цены (указанных – ред.) акций путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать", - говорится в сообщении.Обнаружив скоординированный "разгон" цен акций участниками некоторых Telegram-каналов, ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами, прокомментировал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Эти ограничения были направлены в том числе на защиту прав широкого круга инвесторов и помогли предотвратить их масштабные потери, добавляет он."Надо отметить, что в выигрыше не оказались и сами участники, и координаторы памп-стратегии. Купирование проблемы в момент ее первого проявления позволило избежать введения дополнительных норм, усложняющих работу профессионального сообщества", - говорит Лях.Предполагалось, что быстрый искусственный рост стоимости акций привлечет новых частных инвесторов, а их покупки, в свою очередь, поднимут цену еще выше и там организаторы схемы закроют позицию с выгодой для себя лично, поясняет директор департамента ЦБ. Однако оперативные действия Банка России помешали такому развитию ситуации, резюмирует он.В прошлом году было несколько попыток использовать подобную схему, напомнил Лях. "В этих случаях мы также превентивно ограничивали операции по брокерским счетам как организаторов, скупавших акции заранее, так и активных участников. Это позволило своевременно купировать попытки манипулирования на организованных торгах", - рассказал он.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, валерий лях
13:18 22.04.2022
 
ЦБ выявил манипуляции акциями через группы в Telegram

ЦБ выявил манипуляции акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" через Telegram

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ЦБ РФ установил факты манипулирования рынком через группы в мессенджере Telegram на организованных торгах обыкновенными акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" в период со 2 марта по 5 марта 2021 года, сообщил регулятор.
"В марте 2021 года Банк России зафиксировал в нескольких группах ("Успешный Трейдер", Rocket Ru, Russia Wall Street Bets) мессенджера Telegram информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к совершению сделок. Целью такой активности было изменение рыночной цены (указанных – ред.) акций путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать", - говорится в сообщении.
Обнаружив скоординированный "разгон" цен акций участниками некоторых Telegram-каналов, ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами, прокомментировал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Эти ограничения были направлены в том числе на защиту прав широкого круга инвесторов и помогли предотвратить их масштабные потери, добавляет он.
"Надо отметить, что в выигрыше не оказались и сами участники, и координаторы памп-стратегии. Купирование проблемы в момент ее первого проявления позволило избежать введения дополнительных норм, усложняющих работу профессионального сообщества", - говорит Лях.
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Предполагалось, что быстрый искусственный рост стоимости акций привлечет новых частных инвесторов, а их покупки, в свою очередь, поднимут цену еще выше и там организаторы схемы закроют позицию с выгодой для себя лично, поясняет директор департамента ЦБ. Однако оперативные действия Банка России помешали такому развитию ситуации, резюмирует он.
В прошлом году было несколько попыток использовать подобную схему, напомнил Лях. "В этих случаях мы также превентивно ограничивали операции по брокерским счетам как организаторов, скупавших акции заранее, так и активных участников. Это позволило своевременно купировать попытки манипулирования на организованных торгах", - рассказал он.
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаВалерий Лях
 
 
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