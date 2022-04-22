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В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы
В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 22.04.2022
В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы
В расписание рейсов компании "Аэрофлот" вернулись прямые перелеты на Мальдивы, билеты появились на короткое время в системе продаж перевозчика, но потом... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:07
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туризм
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В расписание рейсов компании "Аэрофлот" вернулись прямые перелеты на Мальдивы, билеты появились на короткое время в системе продаж перевозчика, но потом исчезли, теперь отражаются только рейсы с пересадкой в Коломбо.В расписании рейсы Москва-Мале SU 0320 стоят с 13 мая. Вылет назначен на 21:35, время в пути - 9 часов 10 минут.Обратный рейс SU 0321 — на 14 мая в 10:05 по местному времени. На направлении планируется использовать самолет Airbus A-330.Ранее, как сообщает АТОР, источники предполагали, что Мале войдет в новую маршрутную сеть, которую перевозчик формирует в "дружественные страны".Стоимость билетов на Мальдивы пока неизвестна, в системе продаж "Аэрофлота" есть перелеты со стыковкой, по цене – от 58 тысяч рублей в одну сторону.Также эксперты уверены, что в расписание вернуться и рейсы в Индонезию на остров Бали. Выполнять их будет или сам нацперевозчик, или входящая в его группу "Россия".
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туризм, мальдивы, мале, москва, аэрофлот, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
16:07 22.04.2022 (обновлено: 16:14 22.04.2022)
 
В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы

Прямые билеты "Аэрофлота" на Мальдивы появились в системе бронирования, но исчезли

© Pixabay / Helgede1Гидросамолет на Мальдивах
Гидросамолет на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Pixabay / Helgede1
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В расписание рейсов компании "Аэрофлот" вернулись прямые перелеты на Мальдивы, билеты появились на короткое время в системе продаж перевозчика, но потом исчезли, теперь отражаются только рейсы с пересадкой в Коломбо.
В расписании рейсы Москва-Мале SU 0320 стоят с 13 мая. Вылет назначен на 21:35, время в пути - 9 часов 10 минут.
Обратный рейс SU 0321 — на 14 мая в 10:05 по местному времени. На направлении планируется использовать самолет Airbus A-330.
Ранее, как сообщает АТОР, источники предполагали, что Мале войдет в новую маршрутную сеть, которую перевозчик формирует в "дружественные страны".
Стоимость билетов на Мальдивы пока неизвестна, в системе продаж "Аэрофлота" есть перелеты со стыковкой, по цене – от 58 тысяч рублей в одну сторону.
Также эксперты уверены, что в расписание вернуться и рейсы в Индонезию на остров Бали. Выполнять их будет или сам нацперевозчик, или входящая в его группу "Россия".
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20 апреля, 13:09Туризм
Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы
 
ТуризмТуризмМальдивыМалеМоскваАэрофлотНовости - Туризмтуристыкуда можно лететьотдых на море
 
 
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