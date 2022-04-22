https://ria.ru/20220422/maldivy-1784838661.html

В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы

В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы - РИА Новости, 22.04.2022

В расписание "Аэрофлота" вернулись рейсы на Мальдивы

В расписание рейсов компании "Аэрофлот" вернулись прямые перелеты на Мальдивы, билеты появились на короткое время в системе продаж перевозчика, но потом... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:07

2022-04-22T16:07

2022-04-22T16:14

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В расписание рейсов компании "Аэрофлот" вернулись прямые перелеты на Мальдивы, билеты появились на короткое время в системе продаж перевозчика, но потом исчезли, теперь отражаются только рейсы с пересадкой в Коломбо.В расписании рейсы Москва-Мале SU 0320 стоят с 13 мая. Вылет назначен на 21:35, время в пути - 9 часов 10 минут.Обратный рейс SU 0321 — на 14 мая в 10:05 по местному времени. На направлении планируется использовать самолет Airbus A-330.Ранее, как сообщает АТОР, источники предполагали, что Мале войдет в новую маршрутную сеть, которую перевозчик формирует в "дружественные страны".Стоимость билетов на Мальдивы пока неизвестна, в системе продаж "Аэрофлота" есть перелеты со стыковкой, по цене – от 58 тысяч рублей в одну сторону.Также эксперты уверены, что в расписание вернуться и рейсы в Индонезию на остров Бали. Выполнять их будет или сам нацперевозчик, или входящая в его группу "Россия".

https://ria.ru/20220420/maldivy-1784423400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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