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Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
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Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил Лавров
Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2022
Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил Лавров
Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:43
2022-04-22T19:51
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.Он отметил, что Москва не получила от Киева ответов на свои предложения."Сейчас они (переговоры. — Прим. ред.) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", — сказал дипломат.По словам Лаврова, когда у Владимира Зеленского спросили об отношении к российским инициативам, он сказал, что Киев ничего не получал."Насколько он владеет ситуацией, не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", — добавил министр.Он подчеркнул, что сейчас Россия ни с кем не обсуждает гарантий безопасности для Украины.Сегодня пресс-служба Кремля отреагировала на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля выйти на прямой контакт с украинским президентом. Там заявили, что эта возможность зависит "от конкретных результатов" на переговорах двух делегаций. Сейчас они продолжаются ежедневно по видеосвязи.Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня отметил, что Анкара прилагает усилия для продолжения очного "стамбульского" формата обсуждений. По его словам, в процессе "есть подвижки", но пока стороны далеки от желаемого.Переговоры России и УкраиныРоссийско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта участники переехали в Стамбул. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона решила существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Москва также предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения, в котором "налицо отход от положений", зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.Зеленский ранее заявил, что договор может состоять из двух документов — гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы.
https://ria.ru/20220422/dialog-1784860585.html
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"Мы никаких ультиматумов не терпим" – Лавров о переговорах с Украиной
"Мы никаких ультиматумов не терпим" – Лавров о переговорах с Украиной
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в мире, россия, украина, сергей лавров
16:43 22.04.2022 (обновлено: 19:51 22.04.2022)
 
Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия не потерпит ультиматумов от Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Он отметил, что Москва не получила от Киева ответов на свои предложения.
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"Сейчас они (переговоры. — Прим. ред.) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", — сказал дипломат.
По словам Лаврова, когда у Владимира Зеленского спросили об отношении к российским инициативам, он сказал, что Киев ничего не получал.
"Насколько он владеет ситуацией, не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", — добавил министр.
Он подчеркнул, что сейчас Россия ни с кем не обсуждает гарантий безопасности для Украины.
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Сегодня пресс-служба Кремля отреагировала на призыв председателя Евросовета Шарля Мишеля выйти на прямой контакт с украинским президентом. Там заявили, что эта возможность зависит "от конкретных результатов" на переговорах двух делегаций. Сейчас они продолжаются ежедневно по видеосвязи.
Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня отметил, что Анкара прилагает усилия для продолжения очного "стамбульского" формата обсуждений. По его словам, в процессе "есть подвижки", но пока стороны далеки от желаемого.

Переговоры России и Украины

Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта участники переехали в Стамбул. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона решила существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Москва также предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
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Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения, в котором "налицо отход от положений", зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Зеленский ранее заявил, что договор может состоять из двух документов — гарантий безопасности для Украины и по отношениям Киева и Москвы.
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