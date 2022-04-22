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Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки

Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки - РИА Новости, 22.04.2022

Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки

Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:18

2022-04-22T19:18

2022-04-22T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

экономика

россия

московская биржа

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курс доллара

евро

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) вырос на 66,5 копейки - до 75,45 рубля, евро символически снизился на 5 копеек - до 80,15 рубля.За рабочую неделю доллар подешевел на 4,55 рубля, евро - на 5,2 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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