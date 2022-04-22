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Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки - РИА Новости, 22.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220422/kurs-1784998720.html
Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки
Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки - РИА Новости, 22.04.2022
Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки
Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:18
2022-04-22T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
россия
московская биржа
валюта
курс доллара
евро
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) вырос на 66,5 копейки - до 75,45 рубля, евро символически снизился на 5 копеек - до 80,15 рубля.За рабочую неделю доллар подешевел на 4,55 рубля, евро - на 5,2 рубля.
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доллар, экономика, россия, московская биржа, валюта, курс доллара, евро, рубль, динамика курсов валют
19:18 22.04.2022
 
Курс доллара по итогам пятницы вырос на 66,5 копейки

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу составил 75,5 рубля, евро — 80,2 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу снизился к доллару и почти не изменился к евро, а за неделю вырос к обеим валютам, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) вырос на 66,5 копейки - до 75,45 рубля, евро символически снизился на 5 копеек - до 80,15 рубля.
За рабочую неделю доллар подешевел на 4,55 рубля, евро - на 5,2 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДолларЭкономикаРоссияМосковская биржаВалютаКурс доллараевроРубльДинамика курсов валют
 
 
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