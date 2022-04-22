https://ria.ru/20220422/kurs-1784965631.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля - РИА Новости, 22.04.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 1,494 рубля, до 73,505 рубля, курс евро - на 1,199 рубля, до 80,0249... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:05

2022-04-22T17:05

2022-04-22T17:05

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 1,494 рубля, до 73,505 рубля, курс евро - на 1,199 рубля, до 80,0249 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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