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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля - РИА Новости, 22.04.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 1,494 рубля, до 73,505 рубля, курс евро - на 1,199 рубля, до 80,0249... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:05
2022-04-22T17:05
2022-04-22T17:05
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 1,494 рубля, до 73,505 рубля, курс евро - на 1,199 рубля, до 80,0249 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 73,5 рубля, евро — 80 рублей