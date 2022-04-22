https://ria.ru/20220422/kredity-1784759843.html

МСБ привлек 50 млрд рублей кредитов по льготной программе ЦБ и КМСП

МСБ привлек 50 млрд рублей кредитов по льготной программе ЦБ и КМСП - РИА Новости, 22.04.2022

МСБ привлек 50 млрд рублей кредитов по льготной программе ЦБ и КМСП

Малый и средний бизнес привлек 50 миллиардов рублей кредитов по совместной льготной программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и Банка России,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:00

2022-04-22T09:00

2022-04-22T09:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек 50 миллиардов рублей кредитов по совместной льготной программе стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и Банка России, сообщает пресс-служба корпорации.Программа в обновленном виде действует с начала марта. За этот период кредиты в рамках программы под 100-процентное поручительство КМСП получили более 2 тысяч предпринимателей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При общем лимите программы ПСК в 335 миллиардов рублей портфель корпорации уже достиг 150 миллиардов рублей.Среди заемщиков по ПСК более 90% - представители малого и микробизнеса. Почти три четверти кредитов (72%) предприниматели направили на оборотные цели, еще 28% - на инвестиционные.Больше всего кредитов по программе ПСК получили компании из обрабатывающих производств, транспортировки, строительства и общепита. Чаще других кредитными предложениями пользовались предприниматели Москвы (157 кредитов на 4,8 миллиарда рублей), Краснодарского края (149 кредитов на 2,3 миллиарда рублей), Республики Татарстан (98 кредитов на 1,1 миллиарда рублей), Новосибирской области (96 кредитов на 1,4 миллиарда рублей) и Республики Башкортостан (85 кредитов на 2 миллиарда рублей).В КМСП отмечают, что в марте 2022 года программы в рамках ПСК стали для бизнеса основными источниками кредитования. Это объясняется тем, что ставки по ним были зафиксированы, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ до 20%.Он добавил, что, несмотря на то, что программа ПСК "Инвестиционная" работает уже 1,5 месяца, в Корпорацию МСП через "Сервис 360°" и соцсети продолжают поступать жалобы от бизнеса на то, что банки отказывают им в кредитовании, ссылаясь на отсутствие лимитов или информации."Все лимиты и вся необходимая информация давно были доведены до банков. И их руководство об этом знает. А если где-то на местах у предпринимателей все еще возникают такого рода проблемы, то мы разбираемся с такими ситуациями. Через наш "Сервис 360°" ждем информацию от бизнеса, чтобы быстрее подключиться к решению вопроса и оперативно помочь каждому", — подчеркнул Исаевич.

https://ria.ru/20220321/kredity-1779306411.html

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, центральный банк рф (цб рф)