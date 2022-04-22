https://ria.ru/20220422/konkurs-1784912868.html

На телеканале "Россия-Культура" 30 апреля стартует конкурс "Большой джаз"

На телеканале "Россия-Культура" 30 апреля стартует конкурс "Большой джаз" - РИА Новости, 22.04.2022

На телеканале "Россия-Культура" 30 апреля стартует конкурс "Большой джаз"

: 30 апреля отмечается Международный день джаза. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Канал "Россия-Культура" приготовил подарок поклонникам жанра. 30... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:18

2022-04-22T14:18

2022-04-22T14:18

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784913224_0:367:2887:1991_1920x0_80_0_0_a5797f0a1cf25d7fc04444711c8423d9.jpg

МОСКВА, 22 апр - Пресс-служба ТК "Россия-Культура": 30 апреля отмечается Международный день джаза. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Канал "Россия-Культура" приготовил подарок поклонникам жанра. 30 апреля в 20:00 - премьера второго сезона единственного на отечественном ТВ конкурса, посвященного джазовой музыке."Большой джаз" впервые был показан в 2013 году. В 2022-м, в год столетия российского джаза, телезрители снова могут окунуться в мир уникальной музыки, познакомиться с её основными стилями и молодыми талантливыми исполнителями.Проект собрал участников из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Снежинска, Иркутска, Волгограда, Еревана. 16 молодых музыкантов (барабанщиков, саксофонистов, тромбонистов, трубачей, вокалистов, пианистов, контрабасистов и гитаристов) в возрасте до 25 лет исполняют мировые и отечественные джазовые композиции разных десятилетий и направлений. Помогает им Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, музыкального руководителя проекта. Режиссер ‒ постановщик и актер московского Театра имени Пушкина Игорь Теплов. Ведущими шоу выступают певица, джаз-панк-дива Теона Контридзе и актер театра и кино Сергей Епишев.Первый выпуск ‒ "Знакомство". В нем конкурсанты должны заявить о себе, причем, в дуэтах, составленных из представителей разных номинаций. В программе – любимые композиции 1930-х – 60-х годов, с которыми связаны имена легендарных джазменов: Боба Хаггарта, Рэя Бодюка, Диззи Гиллеспи, Дюка Эллингтона, Каунта Бейси и других. В финале выпуска участники устроят джем-сейшн.К 100-летию российского джаза Петр Востоков к каждому выпуску подготовил специальные номера, в которых прозвучат известные советские произведения. В первой программе Большой джазовый оркестр исполнит композицию Анатолия Кролла "Я буду играть джаз", которая была написана к фильму Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983).В джазовый ареопаг вошли создатель многочисленных джазовых фестивалей и проектов, народный артист России Игорь Бутман, один из самых известных российских трубачей, джазмен, ведущий программы "Клуб Шаболовка, 37" Вадим Эйленкриг, лидер группы Billy's Band и основатель легендарного джазового клуба The Hat, контрабасист и автор песен Билли Новик, актер, народный артист России Алексей Гуськов.В первом выпуске члены жюри не отсеивают участников и не ставят оценки, однако озвучивают рекомендации, которые должны помочь конкурсантам в конкурсе и в карьере."Прекрасное молодое поколение, которое примет эстафету. Но опытный музыкант знает свои сильные и слабые стороны, внимательно относится к тому, что делает. Не будет повторять ошибки, которые стоили ему аплодисментов зрителей. Так появляется опыт. С другой стороны, хороший джазовый музыкант попытается найти новые интонации и новые интерпретации", ‒ подчеркивает Игорь Бутман.С 30 апреля в 20:00 по субботам смотрите долгожданную премьеру! Вас ждут незабываемые вечера в ритме джаза.Информация о конкурсантах здесь.Актуальная информация о проекте "Большой джаз" здесь.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы