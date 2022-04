Фотографии конкурса Стенина-2021 увидят на юге Франции

https://ria.ru/20220422/konkurs-1784737528.html

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754553771_0:87:3035:1794_1920x0_80_0_0_6db9ee2042e9d1b8b4dae8fd089adb01.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне конкурса имени Андрея Стенина-2021 стал французский город Обена на юге Франции. Экспозиция из двух десятков работ победителей конкурса открылась в рамках пред-показа международного фотографического фестиваля Chambre 07, стартовавшего вечером пятницы в здании городского кинотеатра Le Navire. Выставка продлится до 22 мая. Основные мероприятия фестиваля пройдут также в Обена в сентябре 2022 года.Двадцать фоторабот, представленных на выставке – фотосерии и одиночные кадры, сняты молодыми журналистами из Испании, Турции, Индии, Бангладеш, Мексики, Ирана и других стран. Среди них - репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.На церемонии открытия президент международного фотографического фестиваля Chambre 07 Юбер Барр отметил: "Выставка конкурса имени Андрея Стенина представляет собой прекрасный взгляд на современную действительность. Впечатляющие снимки обладают притягательной силой и позволяют окунуться в близкий нам мир, одновременно отсылая, как нам кажется, к очень далеким событиям. Это служит примером развития фотожурналистики, которое переплетено с прогрессом техник фотографии. В конкурсе Стенина мне понравилась прежде всего открытость всему миру. Будоражащие фантазию яркие снимки позволяют вблизи взглянуть на событие, полюбить жизнь. Конкурс Стенина делится с нами своим видением фотожурналистики через эти фотографии".В рамках мирового турне конкурса имени Стенина выставка в Обена стала девятой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Ла-Плата, Мадриде, Барселоне и Энвигадо. В планах роуд-шоу конкурса 2021 года посетить и другие города мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

франция

2022

