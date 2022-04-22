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Фотографии конкурса Стенина-2021 увидят на юге Франции - РИА Новости, 22.04.2022
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Фотографии конкурса Стенина-2021 увидят на юге Франции
Фотографии конкурса Стенина-2021 увидят на юге Франции - РИА Новости, 22.04.2022
Фотографии конкурса Стенина-2021 увидят на юге Франции
Новой остановкой выставочного турне конкурса имени Андрея Стенина-2021 стал французский город Обена на юге Франции. Экспозиция из двух десятков работ... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:38
2022-04-22T20:38
новости агентства
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
франция
фотография
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне конкурса имени Андрея Стенина-2021 стал французский город Обена на юге Франции. Экспозиция из двух десятков работ победителей конкурса открылась в рамках пред-показа международного фотографического фестиваля Chambre 07, стартовавшего вечером пятницы в здании городского кинотеатра Le Navire. Выставка продлится до 22 мая. Основные мероприятия фестиваля пройдут также в Обена в сентябре 2022 года.Двадцать фоторабот, представленных на выставке – фотосерии и одиночные кадры, сняты молодыми журналистами из Испании, Турции, Индии, Бангладеш, Мексики, Ирана и других стран. Среди них - репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.На церемонии открытия президент международного фотографического фестиваля Chambre 07 Юбер Барр отметил: "Выставка конкурса имени Андрея Стенина представляет собой прекрасный взгляд на современную действительность. Впечатляющие снимки обладают притягательной силой и позволяют окунуться в близкий нам мир, одновременно отсылая, как нам кажется, к очень далеким событиям. Это служит примером развития фотожурналистики, которое переплетено с прогрессом техник фотографии. В конкурсе Стенина мне понравилась прежде всего открытость всему миру. Будоражащие фантазию яркие снимки позволяют вблизи взглянуть на событие, полюбить жизнь. Конкурс Стенина делится с нами своим видением фотожурналистики через эти фотографии".В рамках мирового турне конкурса имени Стенина выставка в Обена стала девятой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Ла-Плата, Мадриде, Барселоне и Энвигадо. В планах роуд-шоу конкурса 2021 года посетить и другие города мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220419/vystavka-1784164226.html
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РИА Новости
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новости агентства, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, франция, фотография
20:38 22.04.2022
 

Фотографии конкурса Стенина-2021 увидят на юге Франции

© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "Пора купаться". Моя Планета, одиночные фотографии, 3 место
Абдул Момин Пора купаться. Моя Планета, одиночные фотографии, 3 место - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне конкурса имени Андрея Стенина-2021 стал французский город Обена на юге Франции. Экспозиция из двух десятков работ победителей конкурса открылась в рамках пред-показа международного фотографического фестиваля Chambre 07, стартовавшего вечером пятницы в здании городского кинотеатра Le Navire. Выставка продлится до 22 мая. Основные мероприятия фестиваля пройдут также в Обена в сентябре 2022 года.
Двадцать фоторабот, представленных на выставке – фотосерии и одиночные кадры, сняты молодыми журналистами из Испании, Турции, Индии, Бангладеш, Мексики, Ирана и других стран. Среди них - репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.
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На церемонии открытия президент международного фотографического фестиваля Chambre 07 Юбер Барр отметил: "Выставка конкурса имени Андрея Стенина представляет собой прекрасный взгляд на современную действительность. Впечатляющие снимки обладают притягательной силой и позволяют окунуться в близкий нам мир, одновременно отсылая, как нам кажется, к очень далеким событиям. Это служит примером развития фотожурналистики, которое переплетено с прогрессом техник фотографии. В конкурсе Стенина мне понравилась прежде всего открытость всему миру. Будоражащие фантазию яркие снимки позволяют вблизи взглянуть на событие, полюбить жизнь. Конкурс Стенина делится с нами своим видением фотожурналистики через эти фотографии".
В рамках мирового турне конкурса имени Стенина выставка в Обена стала девятой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Ла-Плата, Мадриде, Барселоне и Энвигадо. В планах роуд-шоу конкурса 2021 года посетить и другие города мира.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
Новости агентстваМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФранцияФотография
 
 
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