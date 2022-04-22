https://ria.ru/20220422/kolskaya-1784861651.html

"Добурились до чертиков": как советская скважина напугала мир

"Добурились до чертиков": как советская скважина напугала мир - РИА Новости, 22.04.2022

"Добурились до чертиков": как советская скважина напугала мир

“Со дна донеслись вопли”: в 80-90-е в западной прессе пошли слухи, что советские ученые во время бурения Кольской сверхглубокой скважины наткнулись на что-то странное. В байке говорилось про адское пекло, “стоны грешников” и существо, похожее на черта. Как возникла эта легенда, и что сейчас с одним из самых амбициозных научных проектов СССР?

2022-04-22T12:00

2022-04-22T12:00

2022-04-22T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Добурились до чертиков": как советская скважина напугала мир “Со дна донеслись вопли”: в 80-90-е в западной прессе пошли слухи, что советские ученые во время бурения Кольской сверхглубокой скважины наткнулись на что-то странное. В байке говорилось про адское пекло, “стоны грешников” и существо, похожее на черта. Как возникла эта легенда, и что сейчас с одним из самых амбициозных научных проектов СССР? audio/mpeg

"Добурились до чертиков": как советская скважина напугала мир “Со дна донеслись вопли”: в 80-90-е в западной прессе пошли слухи, что советские ученые во время бурения Кольской сверхглубокой скважины наткнулись на что-то странное. В байке говорилось про адское пекло, “стоны грешников” и существо, похожее на черта. Как возникла эта легенда, и что сейчас с одним из самых амбициозных научных проектов СССР? audio/mpeg

Про главный миф Кольской Сверхглубокой мы поговорили со специалистом по экскурсионно-выставочной деятельности по геологическому направлению Музейно-выставочного центра "Апатит" Александром Николаевым и экскурсоводом Вячеславом Красновым.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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