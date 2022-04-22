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Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 22.04.2022
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Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 22.04.2022
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:24
2022-04-22T12:24
генеральная прокуратура рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В понедельник будет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры и президент традиционно туда приедет и примет участие. Вы знаете, что обычно есть выступление главы государства, выступление генпрокурора, ставятся задачи, анализируются итоги работы за прошедший год. Такое регулярное ежегодное мероприятие. Вот оно запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в предстоящий понедельник.
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика
12:24 22.04.2022
 
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Президент Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В понедельник будет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры и президент традиционно туда приедет и примет участие. Вы знаете, что обычно есть выступление главы государства, выступление генпрокурора, ставятся задачи, анализируются итоги работы за прошедший год. Такое регулярное ежегодное мероприятие. Вот оно запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в предстоящий понедельник.
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