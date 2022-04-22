https://ria.ru/20220422/kollegiya-1784882551.html
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 22.04.2022
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:24
2022-04-22T12:24
2022-04-22T12:24
генеральная прокуратура рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В понедельник будет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры и президент традиционно туда приедет и примет участие. Вы знаете, что обычно есть выступление главы государства, выступление генпрокурора, ставятся задачи, анализируются итоги работы за прошедший год. Такое регулярное ежегодное мероприятие. Вот оно запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в предстоящий понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры