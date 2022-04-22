https://ria.ru/20220422/kollegiya-1784882551.html

Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 22.04.2022

Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:24

2022-04-22T12:24

2022-04-22T12:24

генеральная прокуратура рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В понедельник будет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры и президент традиционно туда приедет и примет участие. Вы знаете, что обычно есть выступление главы государства, выступление генпрокурора, ставятся задачи, анализируются итоги работы за прошедший год. Такое регулярное ежегодное мероприятие. Вот оно запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о графике президента в предстоящий понедельник.

https://ria.ru/20220421/krazha-1784702907.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика